Union Bad Hall: "Das obere Tabellendrittel ist unser Ziel"

Details Donnerstag, 23. November 2023 19:06

Im Laufe der letzten Jahre hat sich die Union Zorn Gestra Bad Hall zu eine wahren Größe in der Bezirksliga Ost entwickelt, die seit dem Aufstieg aus der 1. Klasse Ost immer zu den Spitzenmannschaften der Liga in den vergangenen Jahren gehörte. Für den Aufstieg in die Landesliga Ost hat es jedoch nie ganz gereicht und dies sollte auch in diesem Sommer nicht das ausgegebene Ziel der Kurstädter sein. Nachdem man die letzte Saison auf dem dritten Platz hinter Garsten und Naarn beendete, gab es zumindest von außen die Erwartungshaltung, dass im nächsten Jahr noch mehr möglich wäre.

Guter Saisonstart trotz Abgängen von Leistungsträgern

Die neue Regelung des Verbands mit der verpflichtenden Stellung einer 1b-Mannschaft in der 2.Klasse machte denen Verantwortlichen der Kurstädtern einen potentiellen Aufstieg im vergangenen Sommer jedoch weniger schmackhaft. Deshalb behielt man die interne Zielsetzung der letzten Jahre bei, welche das obere Drittel der Liga sein soll. Im Sommer musste man mit Jetmir Rama, Aleksandar Bobar und Ivan und Danijel Dramac vier Leistungsträger abgeben. Auf der Zugangsseite stand mit dem Routinier Manfred Rabenhaupt jedoch nur ein Spieler. Ziel der Bad Haller war es, diese Abgänge mit dem vorhandenen Spielermaterial abzufedern und somit den Eigenbauspielern mehr Chancen zu ermöglichen. Mit einem gefestigten Mannschaftskern konnte man dann dort anknüpfen, wo man in der letzten Saison aufgehört hat. Die Schützlinge von Mario Hieblinger konnten einen erfolgreichen Saisonstart hinlegen. Inmitten der Saison wurde der Erfolgslauf der Bad Haller jedoch ein wenig eingebremst. "Wir hatten zwischendurch mit den Ausfällen einiger Schlüsselspieler zu kämpfen, was sich leider auch auf die Ergebnisse ausgewirkt hat." konstatiert der sportliche Leiter Alexander Meier die Ausfälle von Miklos Micsinai, Manfred Rabenhaupt, Bernhard Reichl und Patrick Grillitsch inmitten der Saison.

Mit Kontinuität und punktuellen Verstärkungen in die Rückrunde

Nachdem gegen Ende der Saison die Kontinuität ein wenig abhanden gekommen ist, konnte man mit dem Sieg im letzten Heimspiel gegen Hörsching ein klares Zeichen setzen, wie es in der Rückrunde weitergehen soll. "Genauso wollen wir weitermachen und im Frühling im oberen Drittel mitspielen" blickt Meier auf das neue Jahr aus. Über den Winter möchte man die Mannschaft jedenfalls beisammen halten. Mit punktuellen Verstärkungen möchte man sich bloß in der Breite besser aufstellen, um Verletzungen in Zukunft besser kompensieren zu können. "Die erste Transferverkündung sollte demnächst erfolgen".

