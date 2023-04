SV Hohenzell: Trainer-Team verlängert - einstelliger Tabellenplatz als Ziel

In der Saison 2021/22 eroberte der SV Bögl Hohenzell in der 1. Klasse Mitte-West den Meistertitel. Demnach laufen die Rieder in der aktuellen Meisterschaft in der Bezirksliga Süd auf und liegen dort zurzeit auf dem neunten Tabellenrang. Mit 24 Punkten am Konto sind die in der Bezirksliga noch eher unerfahrenen Hohenzeller gut in die Saison gestartet und haben zu den Abstiegsrängen einen kleinen Polster: „Wir sind mit der bisherigen Rückrunde durchaus zufrieden“, sagt Sektionsleiter Stephan Zweimüller im Gespräch mit Ligaportal.