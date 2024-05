Sportunion Altenberg mit wichtigem Dreier gegen den Abstiegsbedrohten UFC Haibach

Details Montag, 06. Mai 2024 10:45

Kellerduell in der Hoamat Arena Haibach! Der UFC Haibach empfängt in Runde 21 der Bezirksliga Nord die Gäste der Sportunion Altenberg. Beide Teams trennen vor dieser Partie sechs Punkte. Der UFC Haibach hat aktuell den letzten Tabellenplatz inne und möchte den Abstand auf den Kontrahenten auf drei Punkte verringern. Die Gäste aus Altenberg ihrerseits wollen mit einem Sieg die Haibacher endgültig in eine Krise schicken und gleichzeitig den Abstand auf das rettende Ufer verkürzen, rangiert man aktuell noch auf dem Relegationsplatz.

Haibach gut im Spiel - UFC verpasst höhere Führung in Halbzeit eins

Von Beginn an zeigten die Hausherren, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen. Die Haibacher waren aggressiv in den Zweikämpfen, spritzig und hatten viele zweite Bälle. Die Gäste aus Altenberg hatten in Halbzeit eins mit der Spielweise der Heimelf ihre Probleme und kamen nicht wirklich ins Spiel. In Minute 16 gab es dann die erste Topchance für Haibach. Den Ball konnte die Altenberger Defensive jedoch noch von der Linie kratzen. Kurz darauf war es dann aber soweit. Nach einem schön gespielten Angriff über rechts findet der Stanglpass am langen Pfosten Habringer, der den Ball über die Linie grätscht. In der Folge drückten die Hausherren auf das 2:0, das aber nicht gelingen wollte. Selbst als Pumberger alleine vor dem Tor stand und lediglich ein Feldspieler vor ihm war, wollte das zweite Tor nicht fallen. So ging es mit der knappen Führung in die Kabinen.

Gierlinger meldet sich nach über siebenmonatiger Verletzungspause mit Doppelpack zurück

Die Sportunion Altenberg hat aktuell sehr mit Verletzungssorgen zu kämpfen. So kam es, dass Gierlinger nach langer Verletzungspause auf der Bank der Gäste Platz nahm. Kurz vor der Pause kam es dann zum Comeback des Torjägers und die Einwechslung sollte sich bezahlt machen. Es waren gerade mal zwei Minuten in Durchgang zwei absolviert und schon lässt Gierlinger die Auswärtsfans jubeln. Ein weiter Ball wird auf ihn verlängert und der Torjäger verwandelt unhaltbar ins lange Eck. Daraufhin ging ein Ruck durch das Gästeteam, sie waren nun präsenter und erarbeiteten sich weitere Möglichkeiten. In Minute 60 waren aber dann die Hausherren, die nach einer Ecke den Ball an die Latte köpften und kurz darauf einen Freistoß aus aussichtsreicher Position hatten. Die erneute Führung wurde aber vom Gästegoalie verhindert. Etwa 10 Minuten vor dem Ende war es wieder Gierlinger, der sich auf der rechten Seite gut durchsetzt, seinen Gegenspieler mit einem Haken aussteigen lässt und den Ball im langen Eck versenkt. 2:1 für Altenberg! Die Heimelf geht daraufhin volles Risiko und löst die Viererkette auf, was zur Folge hatte, dass die Altenberger mehr Räume vorfanden. Einen dieser Räume nutzte Altenbergs Mayr zur 3:1-Führung. Sein Schuss lässt Keeper Mayrhofer keine Abwehrchance und landet zur endgültigen Entscheidung im Netz. Schiedsrichter Aigelsperger beendete kurz darauf die Partie und die Gäste nehmen drei Punkte mit aus Haibach.

Mario Jaksch, Trainer Sportunion Altenberg

"Eine gute Reaktion meiner Mannschaft nach der Pause. Wir haben gewusst, dass wir über die Fitness kommen müssen. Mit Gierlinger hatten wir natürlich einen Spieler draußen, der das Spiel drehen kann. Das Team vertraut ihm und sie wissen, wie man ihn einsetzt. In Summe geht der Sieg in Ordnung, auch wenn Haibach das 2:0 hätte machen müssen. Großes Lob an das Team, das wirklich Reaktion gezeigt hat nach so einer schwachen ersten Halbzeit."

