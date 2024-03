„Alle ziehen total mit!“ – Andorf-Trainer Bernhard Straif im Interview

Details Freitag, 29. März 2024 12:02

Im vergangenen Sommer gab es eine spektakuläre Trainerrückkehr in der Landesliga West: Bernhard Straif schloss sich nach vier durchaus erfolgreichen Jahren beim SK Schärding abermals dem FC Illumina Andorf an, mit welchem er in der Saison 2016/17 sensationell den Landesliga-Meistertitel geholt hatte und in die OÖ-Liga aufgestiegen war. In der aktuellen Spielzeit ist in Anbetracht des bereits enteilten Spitzenreiters aus Gmunden der Vizemeistertitel absolut realistisch. Ligaportal.at sprach mit dem Übungsleiter.

Ligaportal: In der Rückrunde gelangen bislang zwei Siege bei einem Remis und einer Niederlage. Was macht die Mannschaft im Frühjahr gut? Wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf?

Straif: „In allen vier Rückrundenspielen hatten wir mehr Chancen als der Gegner. Wir hatten zudem viel Ballbesitz – auch in der gegnerischen Hälfte. Wir bekommen aber zu viele Tore und schießen zu wenig. Auf beiden Seiten passt es also noch nicht ganz.“

Ligaportal: Im vergangenen Sommer sind Sie nach Andorf zurückgekehrt. Wie beurteilen Sie die Arbeit im Verein?

Straif: „Sehr angenehm. Es ist ein schönes Arbeiten. Mein Co-Trainer und ich haben gewisse Freiheiten. Wenn es möglich ist, wird seitens des Vereins auf unsere Wünsche eingegangen.“

Ligaportal: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Mannschaft?

Straif: „Im Sommer gab es ein paar Reibungspunkte zwischen Mannschaft und Trainer. Wir wollten ein neues Spielsystem integrieren. Das hat ein wenig gedauert. Im Laufe des Herbstes und des Winters war es dann schon viel harmonischer. Die Stimmung ist sehr gut. Alle ziehen total mit.“

Ligaportal: Hinter dem Spitzenreiter aus Gmunden ist das Gedränge groß. Wie präsent ist das Thema Vizemeistertitel bei euch?

Straif: „Von Platz zwei bis sechs oder sieben ist alles möglich. Alles ist knapp beisammen. Wer einen Lauf hat, wird es machen. Natürlich wäre es für uns wichtig. Wir denken aber auch schon an die kommende Saison. Wir überlegen, welche Spieler wir brauchen und wen wir wo einsetzen. Spieler, die jetzt länger verletzt waren, werden langsam aufgebaut, damit sie in der kommenden Saison wieder wichtige Stützen sind. Ab Sommer wollen wir eine richtig gute Mannschaft haben.“

Ligaportal: Mit Andorf sind Sie vor sieben Jahren in die OÖ-Liga aufgestiegen. Ist dieser Erfolg in den kommenden Jahren wiederholbar?

Straif: „Das traue ich mich nicht zu sagen. Da muss so viel zusammenpassen. Man muss von Verletzungen weitestgehend verschont bleiben, man braucht einen Lauf und es ist auch davon abhängig, wer die Konkurrenten sind. Man kann da so vieles nicht beeinflussen.“

Ligaportal: Welches Team hat mehr Qualität – Ihre aktuelle Truppe oder die Aufstiegsmannschaft von damals?

Straif: „Die damalige Mannschaft war routinierter. Der Altersschnitt war höher. Die aktuelle Truppe macht vieles sehr gut und ist mindestens so dynamisch. Sie ist aber noch nicht so abgeklärt.“

