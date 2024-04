OÖ-Liga 23/24: Analyse – Das war Spieltag 20

Details Montag, 01. April 2024 15:18

Die 20. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Jener Matchtag brachte spektakuläre Partien sowie wichtige Erkenntnisse in Sachen Zwischenklassement mit sich. In der Analyse wirft Ligaportal.at noch einmal einen Blick zurück.

ASKÖ Oedt marschiert weiter

Während die ersten Verfolger im Ranking wichtige Punkte liegen ließen, erledigte der Spitzenreiter aus Oedt seine Hausaufgaben gewissenhaft und wies auf eigener Anlage die SU Bad Leonfelden in die Schranken (3:0). Nach einer umkämpften ersten Hälfte war es spätestens mit Wideranpfiff eine gewisse Machtdemonstration des Leaders, der dem Kontrahenten mit hoher technischer Qualität, richtig Tempo in Ballbesitz und offensiver Durchschlagskraft brutal zusetzte. Es war der vierte volle Erfolg der Russ-Truppe am Stück. Damit wuchs der Vorsprung an der Spitze auf satte sechs Zähler an.

SU St. Martin/M. mit viertem Sieg im fünften Rückrundenmatch

Die SU St. Martin/M. ist das einzige Team, das im Frühjahr ebenfalls so viele Punkte wie die ASKÖ Oedt holte. Durch den 2:1-Auswärtssieg beim Tabellenletzten aus Wels hält man bei ganz starken zwölf Zählern im Kalenderjahr 2024. Zwar machte man im Zwischenranking keinen Platz gut, der Rückstand auf Rang zwei beträgt aber nur noch fünf Punkte. Nach der Hinserie waren es noch zehn Zähler gewesen. Am Samstag kommt es zum Top-Spiel, wenn die Mühlviertler auf eigener Anlage die ASKÖ Oedt empfangen.

Wichtige Punkte im Abstiegskampf

Mit der DSG Union Perg und dem SV Bad Ischl gibt es zwei Mannschaften der kritischen Zone des Rankings, welche am vergangenen Wochenende für richtig Bewegung auf dem Punktekonto gesorgt haben. Die Perger gewannen auf eigener Anlage mit 1:0 gegen die Union Edelweiss und traten somit ein weiteres Mal den Beweis an, dass man eine absolute Heimmacht ist. Zudem war es der erste volle Erfolg im Frühjahr. Der SV Bad Ischl (1:0-Sieg in Dietach) belegt indes den ganz starken sechsten Rang in der Rückrundentabelle. Die Zebau-Elf hat den Abstiegskampf richtig angenommen und liefert seit Wochen enorm stabile Leistungen. Man ist seit nunmehr vier Runden ungeschlagen und verlor nur eines der vergangenen sieben Spiele. Mit dem ASK St. Valentin (1:1 gegen die Union Mondsee) und der SPG Pregarten (1:1 gegen die SPG Friedburg/Pöndorf) gibt es zwei weitere abstiegsbedrohte Teams, die in der 20. Runde punkteten. Inhaber der roten Laterne bleibt die SPG HOGO Wels 2, der auf den vorletzten Rang schon sieben Zähler fehlen.

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.