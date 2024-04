ASK St. Valentin wartet weiter auf ersten Sieg im Frühjahr - Auswärtspleite gegen SV Micheldorf

Details Samstag, 06. April 2024 09:48

Weiterhin gedulden muss sich der ASK Case IH Steyr St. Valentin auf den ersten vollen Erfolg im Kalenderjahr 2024 – die Niederösterreicher warten seit nicht weniger als sieben Runden in der LT1 OÖ-Liga auf volle drei Punkte. Nun galt es die schwere Auswärtsreise zum SV Haidlmair Grün-Weiß Micheldorf anzutreten und im Idealfall jene Negativserie zu durchbrechen. Dieses Vorhaben konnte man schlussendlich nicht in die Tat umsetzen und musste sich dem Kontrahenten nach neunzig Minuten knapp, aber doch mit 2:1 geschlagen geben.

Erste Hälfte endet torlos

Die Hausherren aus Micheldorf wählten dabei im Vergleich zu den vergangenen Runden eine offensivere Ausrichtung, spielten mit zwei Stürmern und wollten demzufolge schnell verdeutlichen, wer am Ende des Tages als Sieger vom Platz gehen würde. Die Niederösterreicher stellten sich allerdings enorm diszipliniert auf jene Herangehensweise des Gegners ein und gaben diesem durch einen ungemein engen sowie stabilen Defensivblock kaum Raum und Zeit zur Entfaltung zu kommen. Dementsprechend selten gelang es den Heimischen in Durchgang eins, sich geradlinig durch die Abwehrreihen zu kombinieren und für echte Torgefahr zu sorgen. Auf der Gegenseite hatte Thomas Fröschl durch einen Freistoß die beste Möglichkeit auf die Führung, scheiterte dabei jedoch am erst siebzehn-jährigen Micheldorfer Schlussmann Felix Dietinger.

Micheldorf schlägt aus Chancen-Plus Kapital

Nach dem Seitenwechsel startete dann der Gast auf die bestmögliche Art und Weise in die neue Halbzeit, als man nach 52 Minuten kurzerhand auf 1:0 stellte und damit gleichsam für einen kleinen Schockmoment im Lager der Heimischen sorgte – Thomas Fröschl nickte nach einem Corner unbedrängt zur Führung des ASK ein. Was die Gastgeber in weiterer Folge allerdings ablieferten, war schlichtweg beeindruckend und zeigte von einem unglaublichen Teamgeist, der zweifelsohne in der Truppe steckt: Nur sechs Minuten nach erwähntem Rückschlag versenkte Fabian Riegler die Kugel aus kurzer Distanz im Gehäuse und stellte damit prompt den Ausgangszustand wieder her. Die Feichtl-Elf blieb im Anschluss konsequent am Gaspedal, ging ein enormes Tempo und stellte so den Kontrahenten zusehends vor immer größere Probleme. Nach einer Vielzahl an aussichtsreichen Einschussmöglichkeiten machte man schließlich in Minute 77 kurzen Prozess, als Marko Jadric nach optimalem Stanglpass des eingewechselten Niklas Grafinger den Ball über die Linie drückte und die Partie zugunsten der Hausherren drehte. Dem konnten die Niederösterreicher letztlich nichts mehr entgegensetzen und müssen folglich weiter auf den ersten vollen Erfolg im neuen Fußballjahr warten.

Stimme zum Spiel

Falko Feichtl (Trainer SV Micheldorf):

„Es war ein in Summe gesehen verdienter Sieg. Wir hatten über neunzig Minuten die besseren Torchancen. Trotzdem war es bis zum Schluss spannend.“

Die Besten: Felix Dietinger (TW, SV Micheldorf), Andreas Jerkovic (IV, SV Micheldorf), Marko Jadric (RMF, SV Micheldorf)

Fotocredit: Helmut Dietmaier

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.