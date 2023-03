2:2! FC Wels stiehlt SV Micheldorf spät einen Zähler

Details Freitag, 24. März 2023 22:18

Abstiegskampf pur heißt nach wie vor die Devise in der Messestadt: Nach zwei Siegen am Stück muss der FC Wels nach der letztwöchigen Niederlage gegen Pregarten nun wieder der bitteren Realität entgegenblicken – auf den Vorletzten der Oberösterreich-Liga Friedburg fehlen vier Zähler. Nicht gerade einfacher machen wird die Situation der heutige Konkurrent, SV Grün-Weiß Micheldorf. Die Zauner-Elf stellt nicht nur die zweitbeste Offensive des Klassements, sondern sendete in der vergangenen Woche ein kräftiges Lebenszeichen ab, als man gegen Ostermiething die ersten drei vollen Punkte im Jahr 2023 eintütete und damit nach zwei Pleiten en suite wieder voll anschrieb. Am heutigen Abend wurden schlussendlich die Punkte in Wels geteilt, 2:2 war der Endstand.

FC Wels mit Lebenszeichen vor der Pause

Die Gäste aus Micheldorf schienen in Durchgang eins nahtlos an die Leistung aus der Vorwoche anzuknüpfen, bei der man, wie bereits erwähnt, erstmals in der Rückrunde für ein Erfolgserlebnis sorgen konnte. Kämpferisch sowie spielerisch war man dem Kontrahenten in der Anfangsphase zweifelsohne überlegen, ließ die Kugel in den eigenen Reihen geschickt laufen und fand stets das richtige Timing, um per gezieltem Steckpass in die Tiefe der gegnerischen Abwehr so richtig Schmerzen zu bereiten. In Minute 18 die logische Folge: Nach einem idealen Zuspiel von David Kühhas vollendete Alexander Klausriegler gekonnt ins rechte Eck und brachte damit seine Mannen in Führung – zu diesem Zeitpunkt zweifelsohne verdient. Nur sieben Minuten später stellten die Grün-Weißen dann auf 2:0, David Mayr-Fälten vollstreckte per Distanzschuss sehenswert. Eben diese Zwei-Tore-Führung war allerdings nur von kurzer Dauer, kamen die Gastgeber aus der Messestadt doch in der 34. Minute zum mehr oder weniger postwendenden Ausgleich. Nach einer zielstrebig vorgetragenen Kombination über die linke Seite samt präziser Flanke zur Mitte köpfte Piotr Marek unbedrängt zum Anschlusstreffer ein.

Ascic-Kracher beschert Gastgeber einen Punkt

Auch nach dem Seitenwechsel ein relativ unverändertes Bild: Während die Gäste über weite Strecken die Partie mit Ballbesitz bestimmten, strahlten die Hausherren vor allem durch Konter eine ständig lodernde Gefahr aus, die den Grün-Weißen zeitweise durchwegs zu schaffen machte. Selbst verabsäumten es die Zauner-Schützlinge am heutigen Abend, durch die sonst gewohnte und selbstverständliche Effizienz einen weiteren Treffer nachzulegen und damit gleich einhergehend für Entspannung und klare Verhältnisse zu sorgen. So nährte man weiterhin die Hoffnungen der Hausherren auf einen Punktgewinn, der schlussendlich kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit auch in die Tat umgesetzt werden sollte: Kristijan Ascic versenkte aus der Distanz die Kugel mit einem technisch enorm versierten Abschluss sehenswert im Netz – 2:2 damit der Endstand.

Stimme zum Spiel

Hubert Zauner (Trainer SV Micheldorf):

„Es war für uns keine leichte Woche, haben teilweise nur mit sechs, sieben Spielern trainiert. Wenn man dann in so einer Partie mit 2:0 führt und schlussendlich mit einem Remis heimfährt, ist das natürlich schon bitter. Unter dem Strich ist es aber wahrscheinlich gerecht.“

Die Besten (von der Redaktion ausgewählt):

FC Wels: Piotr Marek (ST)

SV Micheldorf: Luca Mayr-Fälten (ST)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei