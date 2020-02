Eingebettet: Strassgang als Stammgast in der unteren Tabellenhälfte!

Details Mittwoch, 19. Februar 2020 12:23

Schon seit längerer Zeit ist es beim SV Raiba Strassgang der Fall, dass man nicht wirklich weiterkommt bzw. dass man sich anscheinend in der 1. Klasse Mitte B festgesetzt hat. Denn nach dem Abstieg aus der Gebietsliga Mitte im Sommer 2008, bestreitet man bereits die 12. Spielsaison infolge in selbiger. Und dabei kann man, mit der Ausnahme der Spielzeit 09/10, da wird man Vizemeister, wahrlich für keine Glanzlichter sorgen, wie der Platzierungsschnitt von 7,1 deutlich zur Sprache bringt.

Auch aktuell ist es der Truppe von Trainer Andreas Berger, der bereits das dritte Jahr in Strassgang am werken ist, nicht gelungen aus dem Schattendasein zu treten. Denn mit den 19 Punkten aus 13 Spielen, die unterm Strich nach der Herbstrunde den 8. Tabellenplatz mit sich bringen, ist man den Ansprüchen nicht gerecht geworden. Die da waren, einen Platz in den Top-4 einzunehmen. Gegenwärtig ist man davon 9 Zähler entfernt. Vor allem musste man in Strassgang zur Kenntnis nehmen, dass man mit den federführenden drei Mannschaften, so was überhaupt nicht mithalten kann. Aber in erster Linie geht es sowieso darum, bis zum Jahr 2022 eine schlagkräftige Truppe zu formen. Denn da stehen die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsjubiläum an.

Aktuell bestreitet der SV Strassgang bereits das 12. Jahr in Serie in der 1. Klasse Mitte B.

DATEN & FAKTEN

Vereinsname: SV Strassgang

Tabellenplatz: 8. 1. Klasse Mitte B

Heimtabelle: 8.

Auswärtstabelle: 7.

geschossene Tore/Heim: 2,2

bekommene Tore/Heim: 3,7

geschossene Tore/Auswärts: 2,1

bekommene Tore/Auswärts: 3,0

Fairplaybewerb: 14.

erhaltene Karten: 1 rote Karte/2 gelb-rote Karten/25 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Gerhard Steinegger (12 Treffer)

Trainer Andreas Berger stellt sich den Fragen und dem Wordrap:

1. Wie zufriedenstellend ist der Herbstdurchgang verlaufen?

"Die Hinrunde ist unsererseits doch sehr bescheiden verlaufen. War es doch unsere Vorgabe gewesen, im vorderen Tabellenteil eine Rolle zu spielen. Aber daraus wurde dann nichts. Was damit zu tun hat, dass wir verstärkt verletzte Spieler vorgeben müssen bzw. dass es uns deshalb nicht erspart bleibt, permanent die Aufstellung zu ändern."

2. Wo gilt es nun in der Rückrunde den Hebel verstärkt anzusetzen?

"In erster Linie geht es darum, dass wir es schnellstmöglich bewerkstellungen, mit den Gegebenheiten zurecht zu kommen. Wurden doch am Kader einigen Veränderungen vorgenommen."

3. Ist es zu Kaderveränderungen gekommen bzw. wie ist die Vorbereitung bislang verlaufen?

"Aktuell gibt es gleich 8 neue Spieler zu vermelden. 5 Akteure haben den Club verlassen. Am 11. März geht es für fünf Tage auf Trainingslager ins kroatische Rovinj. Gegen Mooskirchen II (1. West) ist es bereits zu einem Testspiel gekommen. Das aber deutlich mit 1:10 verloren wurde."

1. Klasse Mitte B Transferliste

4. Welche Mannschaften werden sich letztlich den Meistertitel ausmachen?

"Der Meister sollte entweder Lieboch oder Seiersberg heißen."

5. Wie sieht das deklarierte Saisonziel aus?

"Wir haben den 5. Rang ins Auge gefasst. Wichtig aber ist es, dass wir, schon in Blickrichtung neue Spielzeit, die spielerische Differenz zu den vorderen Teams verkleinern können."

Wordrap:

… SV Strassgang: Kultverein

… mein Lieblingskicker ist: Zlatan Ibrahimovic

… Hobbys neben Fußball: Schifahren

… Österreich wird bei der EURO 2020: die Top-8 erreichen

... Lieblings-App: Whatsapp

… Salzburg oder LASK: LASK

… Sturm oder GAK: Sturm

… Videoassistent: sehr gute Einrichtung

... soziale Netzwerke: unabdingbare Sache

… bevorzugte Musik: Schlager

… Lieblingsreiseziel: Kroatien

… Frauen-Fußball: voll im Aufwind

… Gänsehaut bekomme ich: wenn mein Verein gewinnt

Photo: SV Strassgang

by: Ligaportal/Roo

