Rolle erfüllt: Lassnitzhöhe fährt in Pirka-Windorf den erwarteten Dreier ein!

Details Sonntag, 06. September 2020 17:25

Am Sonntagvormittag empfing der SV Pirka-Windorf vor eigenem Publikum den Tabellenvierten die Sportunion Schwarzlbeton SFZ Lassnitzhöhe. Die Berger-Truppe hat schon im ersten Spiel zuhause gegen Lieboch mit 0:7 ganz klar das Nachsehen. Auch diesmal steht Pirka gegen einen weiteren Titelmitstreiter auf verlorenen Posten. Lassnitzhöhe hingegen befindet sich nach dem 3:0-Heimsieg gegen Feldkirchen II weiter auf der Siegerstraße. Der Spielleiter war Gerald Bognar, 70 Zuseher waren mit von der Partie.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Eine halbe Stunde lang kann Pirka mithalten

In den ersten 30 Minuten gibt es für beide Seiten nichts zu jubeln, keinem der beiden Teams gelingt ein Treffer. Was vor allem den Gastgeber freut, dem es gelingt sich zu Beginn der Partie teuer zu verkaufen. Aber mit dem Führungstor der Gäste, Philipp Haberl kann sich dabei in der 31. Minute in die Schützenliste eintragen, beginnt sich das Spiel mehr und mehr zu Gunsten von Lassnitzhöhe zu drehen. Noch vor dem Pausenpfiff haben die Petrisch-Schützlinge weiteren Grund zum Jubel. Denn in der 43. Minute ist es der 29-jährige Daniel Edelsbrunner, der für den 0:2-Halbzeitstand Sorge trägt. Was für Pirka doch einen Nackenschlag darstellt, zwei Tore aufzuholen waren dann doch etwas zuviel des Guten.

Die Gäste sind nun klar tonangebend

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu vier Verwarnungen, sind die Fronten dann soweit klar abgesteckt. Die Gäste lassen nun Ball und Gegner laufen und können ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht werden. Die logische Folge daraus sind weitere Treffer. Den Anfang macht Marcelo Zeiner, der in der 58. Minute zum 0:3 trifft. Das Bemühen kann man den Hausherren wahrlich nicht absprechen. Aber in letzter Instanz fehlt dann die letzte Entschlossenheit, um auch etwas Zählbares verbuchen zu können. Da ist Lassnitzhöhe aus einem anderen Holz geschnitzt. Marc Hochegger (66.) und Marcelo Zeiner mit seinem zweiten Tor (80.), stellen letztlich den klaren 0:5-Auswärtserfolg sicher.

SV PIRKA WINDORF - SU LASSNITZHÖHE 0:5 (0:2)

Torfolge: 0:1 (31. Haberl), 0:2 (43. Edelsbrunner), 0:3 (58. Zeiner), 0:4 (66. Hochegger), 0:5 (80. Zeiner)

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten