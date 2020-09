Knappe Geschichte: Lieboch mit dem wichtigen Dreier bei Justiz Graz!

Details Sonntag, 27. September 2020 14:48

In der 1. Klasse Mitte B empfing der Tabellenvierte der SV Ortho und Knie Justiz Graz in der 5. Runde den Tabellenersten den SV Schwarz-Weiß Lieboch. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte Lieboch mit 5:0 das bessere Ende für sich. Auch diesmal hat die Neuhold-Truppe knapp aber doch die Nase vorne. Was gleichbedeutend damit ist, dass Lieboch nun weiterhin von der Tabellenspitze lacht. Justiz Graz hadert etwas mit dem Schicksal, aus fünf Spielen kann man 9 Zähler gutschreiben. Der Spielleiter war Ivo Petrusic - 75 Zuseher waren in der Murauer Bier Arena mit von der Partie.

Bernhard Huttmann schnürt den Doppelpack

In den Anfangsminuten kommt SV Schwarz-Weiß Lieboch gefährlicher vor das gegnerische Tor und kann das auch prompt in einen zählbaren Erfolg ummünzen. In der 9. Minute bewahrt Andre Schwabl mit dem Treffer zum 0:1 Ruhe vor dem Gehäuse und trägt sich mit einem präzisen Freistoßball in die Torschützenliste ein. Was den Gastgeber aber nachfolgend nicht aus der Balance bringen sollte. So gelingt es Bernhard Huttmann in der 21. Minute den 1:1-Ausgleich herzustellen. Und auf den "Knipser von Dienst" ist Verlass. Denn in der 34. Minute bringt er die Justizler erstmalig mit 2:1 in Führung. Mit diesem knappen Eintore-Vorsprung geht es in die Halbzeitpause.

Lieboch hat das bessere Ende für sich

Auch im zweiten Durchgang, neben den zwei Ausschlüssen kommt es noch zu 7 Verwarnungen, begegnen einander zwei Mannschaften vollends auf Augenhöhe. In der 61. Mnute kommen die Gäste zum 2:2-Gleichstand. Andre Schwabl ist dabei mit einem sehenswerten Distanzschuss erfolgreich. Aber der Platzherr zeigt Steherqualitäten und kann in der 64. Minute wieder vorlegen. Diesmal ist es Jörg Urthaler, der sich mit dem 3:2 in die Schützenliste eintragen kann. Was dann die Gäste in der Schlussphase noch einmal dazu veranlasst, den Turbo zu zünden. Daniel Tappler (72.) und Patrick Ruppnig (81.) schaffen es auch, die Partie noch einmal zu Gunsten von Lieboch zu drehen - Spielendstand: 3:4.

SV JUSTIZ GRAZ - SV LIEBOCH 3:4 (2:1)

Torfolge: 0:1 (9. Schwabl), 1:1 (21. Huttmann), 2:1 (34. Huttmann), 2:2 (61. Schwabl), 3:2 (64. Urthaler), 3:3 (72. Tappler), 3:4 (81. Ruppnig)

Gelb/Rote Karten: Papic (94. Justiz) bzw. Tappler (94. Lieboch)

by: Ligaportal/Roo