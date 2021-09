Kommt vor: Hausmannstätten II kann auch gegen Feldkirchen II die Schieflage nicht richten.

Details Montag, 06. September 2021 03:14

Die Reserve von Hausmannst. hat in der neuen Saison noch nicht Fuß gefasst. 0:3 lautete das Ergebnis gegen die Zweitvertretung von Feldkirchen am Ende. Was mit sich bringt, dass die Gäste den ersten Dreier festhalten, während die Hausherren immer noch die Punkte am Konto aufweisen.

Die Gäste mit dem späten Führungstor

SV Hausmannstätten II geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Marco Metzger das schnelle 1:0 für SV Feldkirchen II erzielte. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Demnach deutete vieles darauf hin, dass die Punkte diesmal bei den Gästen bleiben sollten. Was dann in weiterer Folge auch eintraf.

Die Hausherren stehen auf verlorenen Posten

Für das 2:0 von Feldkirchen II zeichnete Ivo Dzidzic verantwortlich (55.). Der Gast baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Georg Nils Engelsmann in der 91. Minute traf. Am Schluss gewann SV Feldkirchen II gegen Hausmannstätten II.

Mit 22 Gegentreffern hat Hausmannst. II schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zwei Tore. Das heißt, die Heimmannschaft musste durchschnittlich 5,5 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Einen klassischen Fehlstart legte Hausmannstätten II hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Feldkirchen II fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein.

Im Klassement machte SV Feldkirchen II einen Satz und rangiert nun auf dem zehnten Platz. In der Defensivabteilung von SV Hausmannstätten II knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt.

Stimme zum Spiel:

Rainer Koval, Trainer Feldkirchen II:

"Jetzt war der Augenblick gegeben, wo wir uns für die letzten anstrengenden Wochen belohnen konnten. Wir haben viel gearbeitet, nicht nur spielerisch, sondern auch im mentalen Bereich."

1. Klasse Mitte B: SV Hausmannstätten II – SV Feldkirchen II, 0:3 (0:1)

7 Marco Metzger 0:1

55 Ivo Dzidzic 0:2

91 Georg Nils Engelsmann 0:3

by: Ligaportal/Roo

