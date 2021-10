5:0 Kantersieg: ESK Graz bleibt vorne dran!

Details Montag, 18. Oktober 2021 15:35

Der ESK Graz zog Pirka-Windorf das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Bereits nach elf Minuten klingelte es zum ersten mal im Kasten der Gäste - Benjamin Winter erzielte das 1:0 für den Eggenberger Sportklub Graz. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause. Zu Beginn des zweiten Durchgangs versuchten die Gäste zwar das Spiel an sich zu reißen - die besseren Möglichkeiten hatten aber die Heimischen. In der 62. MInute pfiff der Unparteiische einen Strafstoß für die Heimmannschaft, Leon Pehmer verwertete den Elfer eiskalt und erhöhte auf 2:0 (64.). Mirza Hajdarpasic baute den Vorsprung des Heimteams in der 71. Minute aus und Marius Noah Algader vollendete kurz darauf zum vierten Tagestreffer in der 77. Spielminute. Agit Genc stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:0 für Eggenberger Sportklub Graz her (89.). Am Ende kam ESK Graz gegen SV Pirka-Windorf zu einem verdienten Sieg.

Eggenberger Sportklub Graz nimmt mit 24 Punkten den dritten Platz ein. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von ESK Graz ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur elf Gegentore zugelassen hat. Acht Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von ESK Graz. Eggenberger Sportklub Graz befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Der Verlierer dieser Begegnung holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Mit elf Zählern aus zehn Spielen steht der SV Pirka-Windorf momentan im Mittelfeld der Tabelle. Drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Berger-Elf momentan auf dem Konto. In den letzten Partien hatte der Tabellenzehnte kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Kommende Woche tritt ESK Graz bei SV Lassnitzhöhe an (Samstag, 15:00 Uhr), parallel genießt Pirka-Windorf Heimrecht gegen SC Shoppingcity Seiersberg.

1. Klasse Mitte B: Eggenberger Sportklub Graz – SV Pirka-Windorf, 5:0 (1:0)

11 Benjamin Winter 1:0

64 Leon Pehmer 2:0

71 Mirza Hajdarpasic 3:0

77 Marius Noah Algader 4:0

89 Agit Genc 5:0

