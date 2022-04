Feldkirchen II kassiert deutliche Niederlage

Details Sonntag, 10. April 2022 08:30

Die Zweitvertretung von SV Feldkirchen konnte SV Raiba Strassgang nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. SV Strassgang ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Feldkirchen II einen klaren Erfolg. Im ersten Duell hatte beim 1:0 ein Tor mehr den Ausschlag zugunsten von Strassgang gegeben.

Johannes Gutmann brachte SV Feldkirchen II in der 36. Minute ins Hintertreffen. Maximilian Gutmann erhöhte für SV Raiba Strassgang auf 2:0 (37.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. Felix Ebner besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für SV Strassgang (77.). Letzten Endes ging Strassgang im Duell mit Feldkirchen II als Sieger hervor.

Der Sieg über SV Feldkirchen II, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt SV Raiba Strassgang von Höherem träumen. Die Saison von SV Strassgang verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Strassgang nun schon acht Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst sechs Niederlagen setzte. In den letzten fünf Partien rief SV Raiba Strassgang konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Feldkirchen II führt mit 18 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Gäste verbuchten insgesamt fünf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

Nächster Prüfstein für SV Strassgang ist Eggenberger Sportklub Graz (Samstag, 16:00 Uhr). SV Feldkirchen II misst sich am selben Tag mit der Reserve von SV Hausmannstätten (19:00 Uhr).

1. Klasse Mitte B: SV Raiba Strassgang – SV Feldkirchen II, 3:0 (2:0)

77 Felix Ebner 3:0

37 Maximilian Gutmann 2:0

36 Johannes Gutmann 1:0