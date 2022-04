Unterpremstätten II trumpft bei SC Seiersberg auf

Details Samstag, 16. April 2022 10:48

Die Reserve von Unterpremstätten erreichte einen 2:0-Erfolg bei Seiersberg. Das Hinspiel war ohne Treffer geblieben.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Für das erste Tor sorgte Dominic Summer. In der 56. Minute traf der Spieler von Unterprem. II ins Schwarze. In der 61. Minute brachte Alhassan Ahmed das Netz für die Gäste zum Zappeln. Am Ende punktete SC PORR Unterpremstätten II dreifach bei SC Shoppingcity Seiersberg.

SC Seiersberg verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Die Heimmannschaft verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Acht Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Unterpremstätten II momentan auf dem Konto.

Mit diesem Sieg zog Unterprem. II an Seiersberg vorbei auf Platz fünf. SC Shoppingcity Seiersberg fiel auf die sechste Tabellenposition.

SC Seiersberg tritt am kommenden Samstag bei SV Raiba Strassgang an, SC PORR Unterpremstätten II empfängt am selben Tag Grazer Sportclub Strassenbahn.

1. Klasse Mitte B: SC Shoppingcity Seiersberg – SC PORR Unterpremstätten II, 0:2 (0:0)

61 Alhassan Ahmed 0:2

56 Dominic Summer 0:1