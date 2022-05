SC Seiersberg deklassiert Hausmannstätten II

Details Sonntag, 01. Mai 2022 19:25

SC Shoppingcity Seiersberg kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 9:0-Erfolg davon. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. SC Seiersberg hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 9:1-Sieg verbucht.

Thomas Peichler trug sich in der zehnten Spielminute in die Torschützenliste ein. Matej Derek erhöhte für Seiersberg auf 2:0 (19.). Beis Parlic brachte den Gastgeber in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (25.). Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Matthias Hartmann (30.), Parlic (31.) und Peichler (40.). SC Shoppingcity Seiersberg dominierte die Reserve von SV Hausmannstätten in der ersten Hälfte nach Belieben und schenkte dem Gast gleich einen katastrophalen Rückstand ein. SC Seiersberg ließ in der Folge nicht locker und markierte weitere Tore in Person von Marcel Cepin (69.), Marcel Hamma (72.) und Hartmann (90.). Schließlich war auch der Torrausch von Seiersberg vorbei und Hausmannstätten II in Einzelteile zerlegt.

SC Shoppingcity Seiersberg befindet sich mit 25 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat SC Seiersberg momentan auf dem Konto. Nach vier sieglosen Spielen ist Seiersberg wieder in der Erfolgsspur.

Hausmannst. II stellt die anfälligste Defensive der 1. Klasse Mitte B und hat bereits 108 Gegentreffer kassiert.SV Hausmannstätten II mit vier Punkten auf Platz 12. Im Angriff von Hausmannstätten II herrscht Flaute. Erst 8-mal brachte Hausmannst. II den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich SV Hausmannstätten II schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Ein Siege und ein Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Hausmannstätten II die dritte Pleite am Stück.

Nächster Prüfstein für SC Shoppingcity Seiersberg ist die Zweitvertretung von SV Feldkirchen (Samstag, 19:00 Uhr). Hausmannst. II misst sich am selben Tag mit Holding Graz GSC Energie Graz (14:30 Uhr).

1. Klasse Mitte B: SC Shoppingcity Seiersberg – SV Hausmannstätten II, 9:0 (6:0)

90 Matthias Hartmann 9:0

72 Marcel Hamma 8:0

69 Marcel Cepin 7:0

40 Thomas Peichler 6:0

31 Beis Parlic 5:0

30 Matthias Hartmann 4:0

25 Beis Parlic 3:0

19 Matej Derek 2:0

10 Thomas Peichler 1:0