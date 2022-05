Gebrauchter Tag für Seiersberg - Grazer Sportklub gewinnt mit 4:0

Details Sonntag, 29. Mai 2022 18:56

Grazer Sportclub spuckte SC Seiersberg in die Suppe und siegte deutlich mit 4:0. Die Experten wiesen Seiersberg vor dem Match gegen Grazer SC die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Mit der Unterstützung des heimischen Publikums im Rücken war es SC Shoppingcity Seiersberg gelungen, das Hinspiel mit 2:0 für sich zu entscheiden.

Vor 70 Zuschauern war Sebastian Falkenberg mit der Führung zur Stelle (15.). In der 28. Minute brachte Maximilian Hofmeister das Netz für Holding Graz GSC Energie Graz zum Zappeln. Noch vor der Halbzeit legte Falkenberg seinen zweiten Treffer nach (40.). Nach dem souveränen Auftreten von Grazer Sportclub überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Eigentlich war SC Seiersberg schon geschlagen, als Falkenberg das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (57.). Letztlich kam Grazer SC gegen den Gast zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Holding Graz GSC Energie Graz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der drei Zähler machte das Heimteam im Klassement keinen Boden gut. Grazer Sportclub bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, vier Unentschieden und elf Pleiten. Grazer SC befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Seiersberg belegt mit 31 Punkten den siebten Tabellenplatz. SC Shoppingcity Seiersberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Weiter geht es für Holding Graz GSC Energie Graz am kommenden Samstag daheim gegen SV Schwarz-Weiß Lieboch. Für SC Seiersberg steht am gleichen Tag ein Duell mit SV Pirka-Windorf an.

1. Klasse Mitte B: Holding Graz GSC Energie Graz – SC Shoppingcity Seiersberg, 4:0 (3:0)

57 Sebastian Falkenberg 4:0

40 Sebastian Falkenberg 3:0

28 Maximilian Hofmeister 2:0

15 Sebastian Falkenberg 1:0