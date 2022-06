SV Lassnitzhöhe vergibt 2:0-Führung

Details Montag, 13. Juni 2022 10:11

SC Shoppingcity Seiersberg geht mit einem 5:3-Erfolg bei SV Lassnitzhöhe in die Saisonpause. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit SV Lassnitzhöhe einen knappen 3:2-Sieger.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gastgeber bereits in Front. Moritz Reeh markierte in der ersten Minute die Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte Marc Hochegger den Vorsprung von SV Lassnitzhöhe. Oliver Liebmann überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für SV Lassnitzhöhe (18.). Mit schnellen Toren von Dario Babic (40.) und David Gepp (43.) schlug SC Seiersberg innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Matej Derek glich nur wenig später für Seiersberg aus (47.). Der Gast stellte mit dem 4:3 in der 52. Minute die Weichen auf Sieg. Die Zeichen standen auf Sieg für SV Lassnitzhöhe, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

SV Lassnitzhöhe rief diese Saison immer wieder gute Leistungen ab und belohnte sich am Ende mit dem vierten Tabellenplatz. Damit dürfte SV Lassnitzhöhe in der nächsten Spielzeit oben ein Wort mitreden wollen. Mit der Offensive von SV Lassnitzhöhe musste in dieser Saison jeder rechnen, denn nach allen 23 Spielen war SV Lassnitzhöhe mit 91 Treffern vorm gegnerischen Tor sehr erfolgreich. SV Lassnitzhöhe weist mit 13 Siegen, sechs Unentschieden und vier Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. SV Lassnitzhöhe zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte neun Punkte aus den letzten fünf Spielen.

SC Shoppingcity Seiersberg befindet sich mit 37 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld. Im gesamten Saisonverlauf holte SC Seiersberg elf Siege und vier Remis und musste nur sieben Niederlagen hinnehmen. Seiersberg verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man zwölf Punkte einsammelte.

1. Klasse Mitte B: SV Lassnitzhöhe – SC Shoppingcity Seiersberg, 3:5 (3:3)

87 Matej Derek 3:5

52 Thomas Huettenegger 3:4

47 Matej Derek 3:3

43 David Gepp 3:2

40 Dario Babic 3:1

18 Oliver Liebmann 3:0

14 Marc Hochegger 2:0

1 Moritz Reeh 1:0