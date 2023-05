Grazer Sportclub fertigt Stattegg mit 7:0 ab

Details Samstag, 20. Mai 2023 12:53

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der Grazer Sportclub und Stattegg United mit dem Endstand von 7:0. Damit wurde Grazer SC der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel im Herbst war mit einer herben 0:8-Abreibung aus Sicht von SC Stattegg United zu Ende gegangen. So endet dieses Saisonduell mit einem Gesamtscore von 15:0. Das ist wohl auch im Amateurfußball eher selten.

Unglaubliche 108 Tore konnte der GSC mittlerweile bejubeln ! Foto: Doris Seybold

Nach einer guten halben Stunde stand es 3:0

In den ersten Minuten kam die Heimmannschaft gleich zu ersten Möglichkeiten. Stattegg hielt jedoch dagegen, dann nahm das Spiel seinen Lauf. Mit einem schnellen Doppelpack (18./22.) zum 2:0 schockte Tobias Andreas Plattner die Gäste. Zunächst traf er per Freistoss, den zweiten Treffer markierte er mit einem Weitschuss.

Patrick Schweiger vollendete zum dritten Tagestreffer in der 36. Spielminute:

Tor, Toor, Tooor für Grazer Sportclub Holding Graz zum 3:0 Traumtor nach Eckballtrick nimmt Schweiger die Flanke Volley und schweißt ihn ins linke untere Eck Staulyflex, Ticker-Reporter

Es folgten zahlreiche weitere Torchancen des Favoriten. Grazer Sportclub Holding Graz dominierte den Gegner bis zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen 3:0 Führung in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit wurde es richtig deutlich

Mit dem Seitenwechsel bäumten sich die Gäste noch einmal deutlich auf und kamen zu Möglichkeiten um den Anschlusstreffer zu erzielen. Die größte Chance vergab man in der 53.Minute als Traun einen Elfmeter nicht verwandeln kann. Den Vorsprung der Gastgeber ließ Matthias Preis in der 64. Minute anwachsen. Er war wohl knapp nicht im Abseits, Diskussionen darüber gab es allemal.

In der 76. Minute legte Fabio Tilli zum 5:0 zugunsten von Grazer Sportclub nach:

Tor, Toor, Tooor für Grazer Sportclub Holding Graz zum 5:0 Tilli schweißt ihn unter die Latte Staulyflex, Ticker-Reporter

Zunächst flog der Ball nach einem Kopfball an die Latte, den Abpraller drückte Christoph Kölbl zum 6:0 über die Linie (80.). Erneut traf der GSC durch den zweiten Treffer von Kapitän Kölbl und stellte den Spielstand damit auf 7:0 (86.), was zugelich den deutlichen Endstand bedeutete. Referee Prosen pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der Grazer Sportclub bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde. Bemerkenswert, der Referee kam ohne einzige Verwarnung in dieser Partie aus.

So steht es um die beiden Teams

Grazer SC machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang drei. 108 Tore – mehr Treffer als Grazer Sportclub Holding Graz erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Mitte B. Nur viermal gab sich Grazer Sportclub bisher geschlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Grazer SC seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Stattegg United muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt SC Stattegg United weiterhin den neunten Tabellenplatz. Im Angriff von Stattegg United herrscht Flaute. Erst 25-mal brachte SC Stattegg United den Ball im gegnerischen Tor unter. Sieben Siege, zwei Remis und 14 Niederlagen hat Stattegg United momentan auf dem Konto.

Am kommenden Mittwoch tritt Grazer Sportclub Holding Graz bei SV Raiba Strassgang an, während SC Stattegg United drei Tage später SV Landjäger Justiz Graz empfängt.

Stimme zum Spiel - Christoph Lang Trainer GSC

"Ich gratuliere dem Team, das nach 2 Wochen ohne Spiel sofort wieder am Punkt da war und wieder bis zum Ende Gas gegeben hat. Hochverdienter Sieg gegen einen guten Gegner. An der Stelle auch ein spezieller Dank an meine beiden Co- Trainer, die mich in der Woche als ich nicht da war, super vertreten haben und so den Sieg erst möglich gemacht haben."

1. Klasse Mitte B: Grazer Sportclub Holding Graz – SC Stattegg United, 7:0 (3:0)

86 Christoph Koelbl 7:0

80 Christoph Koelbl 6:0

76 Fabio Tilli 5:0

64 Matthias Preis 4:0

36 Patrick Schweiger 3:0

22 Tobias Andreas Plattner 2:0

18 Tobias Andreas Plattner 1:0

Aufstellungen: GRAZER SPORTKLUB Holding Graz: Lukas Reitbauer - Jakob Pichlbauer, Paul Neukirchner, Sebastian Egger, Patrick Schweiger - Christoph Kölbl (K), Matthias Preis, Florian Bauer, Felix Weissensteiner - Konstantin Spitzer, Tobias Andreas Plattner



Ersatzspieler: Nik Kummert, Valentin Luxner, Fabio Tilli, Jonas Müller, Sebastian Schweiger, Karim Ahmed



Trainer: BSc Leonhard Lang

Stattegg United SC: Gabriel Paul Schmeja, Lukas Lackner, Bilegsaikhan Enkhsaikhan, Manuel Heimgartner, Jakob Stelzer, Paul Saurugger, Patrick Rieger, Timon Colin Traun, Benjamin Emiohe (K), Othmar Gottfried Matumona, Willi Sonnleitner



Ersatzspieler: Jonas Gerhard Franz Spuller, Florian Frisch, Moritz Koschak, Fabian Spahiu, Mahdi Qorbani



Trainer: Daniel Pronegg Bericht Florian Kober

