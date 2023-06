Lassnitzhöhe holt die Meisterschaft - 6:2 gegen Puch im strömenden Regen

Details Sonntag, 04. Juni 2023 20:16

SV Lassnitzhöhe setzte sich standesgemäß gegen FK Austria ASV Puch Graz mit 6:2 durch. Damit wurde SV Lassnitzhöhe der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel hatte der Tabellenführer die Oberhand behalten und einen 5:3-Erfolg davongetragen. Diese drei Punkte bedeuten für die Gastgeber einen großen Schritt - nämlich den in die nächsthöhere Spielklasse.

Fünf Tore in der ersten Halbzeit und es schüttete wie unter der Dusche

Vor 150 Zuschauern markierte Oliver Liebmann die Führung für die Gastgeber per Kopf (3.). Das war genau das, was sich Trainer Dietmar Wolf für sein Team erhofft hatte. Die Freude hielt nicht lange, denn Austria Puch zeigte sich wenig beeindruckt. In der vierten Minute schlug Rudolf Nagy mit dem Ausgleich zum 1:1 zurück.

Luka Grgic brachte mit einem Elfmeter den SV Lassnitzhöhe nach 15 Minuten die 2:1-Führung. Der selbst gefoulte zeigte keine Nerven und brachte den Tabellenführer erneut in Führung. Laurence Fahrner beförderte das Leder nach einem Alleingang zum 3:1 von SV Lassnitzhöhe über die Linie (17.). Wieder glaubte man sich auf der sicheren Seite, aber die Gäste gaben noch nicht nach.

Marcel Materer verkürzte für Austria Puch später in der 25. Minute auf 2:3. Es entwickelte ich tatsächlich noch einmal ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Noch in der ersten Hälfte erhöhte SV Lassnitzhöhe durch Gußmack nach guter Kombination auf 4:2 (37.). Mit dem 5:2 von Ulrich Zottler für SV Lassnitzhöhe war das Spiel dann endgültig entschieden (38.).

Man hört schon einzeln rufen:“der LaHö Zug fährt Allez Allez…“ Es wäre angerichtet, der Regen lässt nach, das Bier ist kalt und die Bratwurst schmeckt! Auf in Richtung Gebietsliga kann man sagen The Wappler, Ticker-Reporter

SV Lassnitzhöhe dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Grgic überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:2 für SV Lassnitzhöhe (80.)

Ja was ist denn da los???? Hunderttausend gestochen im 16er, der Ball findet über Ament und Zottler nicht den Weg über die Linie, Grigic schaut nochmal, stochert nach und der Ball kullert über die Linie! Das sollte es gewesen sein!!!! Der Titel gehört dem SVL Laßnitzhöhe, verdient!!!! The Wappler, Ticker-Reporter

Letztlich feierte SV Lassnitzhöhe gegen FK Austria ASV Puch Graz nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg und steigt in die Gebietsliga auf.

So steht es um die beiden Teams

Nach 25 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für SV Lassnitzhöhe 63 Zähler zu Buche. In den letzten fünf Partien rief SV Lassnitzhöhe konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte. Dies bedeutet weiterhin die Tabellenführung und den Aufstieg in die Gebietsliga !

Bei Austria ASV Puch präsentierte sich die Abwehr angesichts 72 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (78). Die Gäste befinden sich mit 37 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Austria Puch baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist SV Lassnitzhöhe zu SV Raiba Strassgang, am gleichen Tag begrüßt FK Austria ASV Puch Graz SC Seiersberg vor heimischem Publikum.

1. Klasse Mitte B: SV Lassnitzhöhe – FK Austria ASV Puch Graz, 6:2 (5:2)

80 Luka Grgic 6:2

38 Ulrich Zottler 5:2

37 Marcel Gussmack 4:2

25 Marcel Marterer 3:2

17 Laurence Fahrner 3:1

15 Luka Grgic 2:1

4 Rudolf Nagy 1:1

3 Oliver Liebmann 1:0

Aufstellungen: SV Lassnitzhöhe: Niklas Pirker - Paul Kriegler, Nicolas Posch, Daniel Edelsbrunner, Ulrich Zottler, Oliver Liebmann (K), Eldar Salkanovic - Armin Einfalt, Laurence Fahrner - Luka Grgic, Marcel Gußmack



Ersatzspieler: Markus Christian Mandl, Moritz Reeh, Martin Jandl, Nicolas Matjasic, Marcel Lambauer, Clemens Wilfling



Trainer: Dietmar Wolf

Austria Asv Puch Fk: Alexander Moser - Sascha Medwed (K) - Shahir Ahmad Azizi, Rudolf Nagy, Azezullah Rahimi, Walid Sedighi - Idris Ahmad Azizi, Marcel Marterer, Daniel Culafic, Alexandru-Mihai Tabacu, Stefan Frühwirth



Ersatzspieler: Khaled Hikal, Ömer Erdem, Mahdi Didari, Angelo Brecl



Trainer: Jürgen Egger Bericht Florian Kober

