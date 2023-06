Vier-Tore-Gala – Mayer schießt SVU Liebenau Reserve ab!

Details Samstag, 10. Juni 2023 20:25

Die Reserve von SV Union Liebenau verlor das letzte Saisonspiel deutlich mit 2:5 gegen SV Landjäger Justiz Graz. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. SV Justiz Graz löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Die Gäste hatten auch schon im Hinspiel alle Register gezogen und einen 4:0-Sieg verbucht. Justiz gewinnt erneut und plant bereits für die nächste Saison.

Noch einmal fünf Treffer für die Tormaschine Justiz Graz

Das Team von Trainer Kager war ersatzgeschwächt in Liebenau angetreten und holte trotzdem einen souveränen Auswärtsieg. David Mayer trug sich in der 36. Spielminute zum ersten Mal in die Torschützenliste ein. Zur Pause wusste SV Landjäger Justiz Graz eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

In der 55. Minute erhöhte Daniel Simunovic auf 2:0 für SV Justiz Graz. SV Landjäger Justiz Graz baute die Führung aus, indem Mayer zwei Treffer nachlegte (58./60.). Nun stand es 4:0 für die Gäste.

Für das 1:4 von SVU Liebenau II zeichnete Jochen Luca Malli verantwortlich (67.). Mayer führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 5:1 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (76.). Mit dem Treffer zum 2:5 in der 79. Minute machte Malli zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu SV Justiz Graz war jedoch mit drei Toren weiterhin gewaltig. Schließlich sprang für SV Landjäger Justiz Graz gegen Liebenau II ein weiterer Dreier heraus.

Eine kleine Saisonanalyse der beiden Teams

SV Union Liebenau II steht zum Abschluss der Saison auf dem 13. Tabellenplatz. Die Anfälligkeit der eigenen Hintermannschaft zog sich bei den Gastgebern wie ein roter Faden durch die Saison. Sie endete mit insgesamt 69 Gegentreffern. Kein Wunder also, dass die Defensivprobleme auch beim letzten Auftritt schonungslos aufgedeckt wurden. Die Saisonbilanz zeigt vier Siege, vier Remis und 18 Niederlagen. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird Liebenau II alles andere als zufrieden sein. Vier Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Über weite Strecken der Saison zeigte SV Justiz Graz große Qualität. Für den Aufstieg reichte es allerdings am Ende nicht. Dass SV Landjäger Justiz Graz über eine funktionierende Offensivabteilung verfügt, zeigte sich auch beim letzten Aufritt des Fußballjahres. SV Justiz Graz erzielte insgesamt 92 Treffer.

Niederlagen hatten für SV Landjäger Justiz Graz im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur fünfmal ging SV Justiz Graz punktlos vom Feld. 20-mal holte man die volle Zählerausbeute, einmal spielte SV Landjäger Justiz Graz unentschieden. Gegen Ende der Spielzeit trumpfte SV Justiz Graz nochmal groß auf und gewann die letzten fünf Spiele - in der nächsten Saison ist man ein heißer Kandidat für den Aufstieg in die Gebietsliga.

Stimme zum Spiel

Philip Kager - Trainer Justiz Graz

"Unsere Studenten waren heute schon zuhause und so waren wir ersatzgeschwächt angetreten. Trotzdem hat die Mannschaft alles gegeben und einen weiteren Dreier geholt. Insgesamt sind wir leider ein wenig zu spät in der Saison in Schwung gekommen, wir wären gerne aufgestiegen. Wir machen jetzt nur eine ganz kurze Pause und in der nächsten Saison wollen wir in die Bezirksliga."

1. Klasse Mitte B: SV Union Liebenau II – SV Landjäger Justiz Graz, 2:5 (0:1)

79 Jochen Luca Malli 2:5

76 David Mayer 1:5

67 Jochen Luca Malli 1:4

60 David Mayer 0:4

58 David Mayer 0:3

55 Daniel Simunovic 0:2

36 David Mayer 0:1

Aufstellungen: SVU Liebenau II: Marko Posavec, Müslüm Erdem, Anid Sarajlic, Bleon Haziri, Pascal Gressler (K), Blerton Haziri, Nebojsa Milincic, Adnan Begic, Dietmar Heinrich, Dominik Grasser, Armin Sarajlic



Ersatzspieler: Mario Klein, Adin Muratovic, Jochen Luca Malli, Eldin Ribo



Trainer:Philip Neubauer

SV Landjäger Justiz Graz: Philipp Leiss - DI Dominikus Weleba , BSc, Paul Feigl, Andreas Bucher - Julian Sommerauer, Jerko Buric, Florian Pitner - Mag. David Mayer, Daniel Simunovic, Jürgen Holl, Bernhard Huttmann (K)



Ersatzspieler: Mag. Heribert Hahn, Sebastian Fehle, Thomas Russ, Philip Kager , BEd, Oliver Klug



Trainer: Philip Kager Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei