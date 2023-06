Feldkirchen Reserve geht mit deutlichem Sieg in die Pause!

Details Samstag, 10. Juni 2023 20:53

Union LUV Graz verlor das letzte Saisonspiel deutlich mit 0:5 gegen die Reserve von SV Feldkirchen. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Feldkirchen II heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel hatte für LUV Graz im Herbst mit einem 1:1-Teilerfolg geendet.

Zwei Elfer, zwei Tore, ein Schütze

Nico Kiss brachte die Gäste per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 29. und 36. Minute vollstreckte. Beide Tore fielen durch Strafstöße.

Tor, Toor, Tooor für SV Feldkirchen II zum 2:0 Nico Kiss geht zum zweiten Mal hin und hämmert das Ding wieder ins rechte Eck Schurli, Ticker-Reporter

Mit der Führung für Feldkirchen II ging es in die Halbzeitpause.

Zwei Platzverweise in der Schlussphase

Mit dem 3:0 für die Heimmannschaft nach einer Einzelleistung von Philipp Fabian war das Spiel endgültig entschieden (48.). Der vierte Streich von SV Feldkirchen II war Kenan Kanuric per Kopf vorbehalten (59.).

Den gebrauchten Tag von Union LUV Graz unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Alen Hadzic durch eine Rote Karte (73.). Dann sah auch noch Alexander Engelmaier in der 74. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für das Schlusslicht ebdgültig gelaufen. Esmir Zahirovic besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Feldkirchen II (76.).

Tor, Toor, Tooor für SV Feldkirchen II zum 5:0 Esmir zieht dass erste Mal außerhalb vom 16er ab und trifft, das sollte er öfters machen Schurli, Ticker-Reporter

Schlussendlich verbuchte SV Feldkirchen II gegen LUV Graz einen überzeugenden Heimerfolg.

Das war die Saison für die beiden Teams

Feldkirchen II steht zum Abschluss der Saison auf dem elften Tabellenplatz. In der Offensive rief man in 26 Spielen eine durchschnittliche Leistung ab. 42 Treffer sind eine ausbaufähige Bilanz. Die Saisonbilanz bescheinigt eine Steigerungsmöglichkeit für die nächste Saison, wie sechs Siege, acht Remis und zwölf Niederlagen nachhaltig belegen.

Mit 106 Gegentreffern stellte Union LUV Graz die schlechteste Defensive der Liga. Von diesem Angriff hatten alle Mannschaften der Liga in dieser Spielzeit am wenigsten zu befürchten: LUV Graz schoss lediglich 29 Tore. Für Union LUV Graz geht ein schweres Fußballjahr zu Ende, in dem lediglich zwei Siege und drei Remis geholt wurden. 21-mal gab es für LUV Graz nichts zu ernten.,

Jetzt ist erst einmal Pause für die beiden Teams und in wenigen Wochen beginnt die Saison wieder mit einer leeren Tabelle.

1. Klasse Mitte B: SV Feldkirchen II – Union LUV Graz, 5:0 (2:0)

76 Esmir Zahirovic 5:0

59 Kenan Kanuric 4:0

48 Philipp Fabian 3:0

36 Nico Kiss 2:0

29 Nico Kiss 1:0

Aufstellungen: Feldkirchen: Niko Hintermüller, Tobias Kollar, Sebastian Matteo Weiland, Martin Rath, Philipp Fabian, Esmir Zahirovic, Elias Koval, Raphael Koval (K), Nico Kiss, Benjamin Gebhard Kraker, Kenan Kanuric



Ersatzspieler: Julian Rene Fras, Almedin Mujkanovic, Nikola Sukurma, Christian Robert Krafcsik, Luca Meixner, Florian Pucher



Trainer: Rainer Koval

LUV Graz: Patrik Simon, Lawrence Emmanuel Alphonsus, Kambez Rahisi, Juri Franz Heusgen, Manuel Reiss, Alexander Engelmaier, Alen Hadzic, Amar Karalic, Ermin Dzafic (K), Gabriel Ahn, Mario Ulz



Ersatzspieler: Ilhan Sacirovic



Trainer: Rene Gaar

Bericht Florian Kober

