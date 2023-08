FC Fernitz-Mellach ist zurück im Spielbetrieb

Details Sonntag, 13. August 2023 18:48

Das Ergebnis im Auftaktspiel zwischen dem SC Stattegg United und Fernitz-Mellach lautete 2:2. Es war ein besonderes Spiel für die Gäste, die nach dem Rückzug der Kampfmannschaft in der 1.Klasse neu durchstarten. Viel war in den letzten Monaten in Fernitz passiert, nun rollt der Ball wieder und man darf gespannt sein welche Akzente dieses junge und neu formierte Team setzen kann.

Ein Verein formiert sich neu - das erste Spiel nach der Stunde Null

Die Saison für den FC Fernitz begann nach Monaten der Vorbereitung in Stattegg, der Gastgeber in grünen Trikots

Vor einem Jahr hatte man in Fernitz, einem südlicher Vorort von Graz mit einem idyllischem Hauptplatz und einer überregional bekannten Eisproduktion, plötzlich keine Mannschaft mehr. Nach Jahrzehnten stellte man den Spielbetrieb ein. Kurz bevor der Verein den Gang zum Verband suchte um sich abzumelden, übernahmen die erst 25-jährigen Stefan Skringer, Raphael Tulnik und Trainer Manuel Mörk den Verein.

Sie konsolidierten zunächst die Finanzen und stellten in den vergangen Monaten eine neue Mannschaft für die 1.Klasse auf. Dies im Schatten des großen SC Kalsdorf, dessen Stadion in unmittelbarer Nähe liegt. Am Samstag war es nun so weit, der Traditionsverein aus dem Grazer Süden ist zurück.

Der Ball rollt wieder für den FC Fernitz

Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte FC Fernitz-Mellach das 1:0 (41.). Der rechte Flügelspieler Raphael Nardon setzte sich durch, es folgte ein flacher Querpass vors Tor und Stürmer Julian Hiedel brachte die Gästeführung. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gäste, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Am Ende teilte man sich die Punkte

Benedikt Mestel war es, der in der 53. Minute das Spielgerät im Gehäuse per Weitschuss von Fernitz-Mellach unterbrachte. Benjamin Emiohe brachte Stattegg United nach 58 Minuten mit einem Elfmeter die 2:1-Führung. FC Fernitz-Mellach markierte in der 72. Minute den Ausgleich. Man sah einen Freistoß, kurz auf Kapitän Ulmer, der es mit einem Distanzschuss versuchte, Hiedl lenkte den Ball ins andere Eck. Der Endstand war hergestellt. Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters trennten sich SC Stattegg United und FC Fernitz-Mellach remis.

Stattegg United tritt kommenden Samstag, um 19:00 Uhr, bei der Reserve von SC Foitl Bau Unterpremstätten an. Bereits einen Tag vorher reist Fernitz-Mellach zu SC Seiersberg. Anpfiff ist ebenfalls um 19:00 Uhr.

Stimme zum Spiel

Trainer Manuel Mörk - FC Fernitz-Mellach

"Dadurch, dass Stattegg offensiv sehr viel Druck machte, musste ich in der Trinkpause umstellen. Danach ist es den Jungs leichter gefallen ins Spiel zu finden und wir konnten offensiv somit auch Akzente setzen. Im Großen und Ganzen bin ich sehr stolz auf mein Team. Aber wir wissen, es geht noch besser."

1. Klasse Mitte B: SC Stattegg United – FC Fernitz-Mellach, 2:2 (0:1)

72 Julian Hiedl 2:2

58 Benjamin Emiohe 2:1

53 Benedikt Mestel 1:1

41 Julian Hiedl 0:1

Aufstellungen: Stattegg United SC: Gabriel Paul Schmeja, Lukas Lackner, Jakob Stelzer, Benedikt Mestel, Max Augustin Schosteritsch, Lorenz Dösinger, Manuel Heimgartner, Timon Colin Traun, Benjamin Emiohe (K), Niko Kainz-Kaufmann, Daniel Mayer



Ersatzspieler: Kyrillos Guirgis, Alem Karadzic, Rafael Luber, Pablo Agustin Meister Caballo, Markus Pein



Trainer: Peter Bachler

Fernitz-Mellach FC: Peter Cermak, Benjamin Lenz, Julian Hiedl, Lukas Pfeifer, David Nail, Martin Kresitschnig, Raphael Luca Nardon, Christoph Lukas Ulmer (K), Santino Schwarz, Matthias Lukas, Florian Pfeiffer



Ersatzspieler: Philipp Schieder, Thomas Mohr, Lukas Eisl, Thomas Müller, Michael Maier



Trainer: Manuel Mörk Bericht Florian Kober Fotos FC Fernitz - Mellach

