Juniors Gössendorf verteidigen die Tabellenführung - nichts zu holen für Strassgang

Details Sonntag, 20. August 2023 19:33

Für SV Strassgang gab es in der Auswärtspartie gegen die Reserve von Juniors Gössendorf nichts zu holen. Strassgang verlor mit 0:3. Damit waren die Gäste bei schwülem Wetter noch gut bedient. Das Team von Trainer Reinisch fand kaum in die Partie und die Gastgeber verschossen einen Elfer und trafen drei Mal nur Aluminium.

Die Juniors dominierten die erste Hälfte - führten aber nur knapp

Für das erste Tor sorgte Lucas Radauer. In der 28. Minute traf der Spieler von Gössendorf II bei hochsommerlichen Temperaturen aus 30 Metern perfekt in die rechte Ecke. Die Gastgeber dominierten die erste Hälfte und kamen zu weiteren Chancen.

SV Raiba Strassgang glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus, hatte dazu auch kaum Gelegenheiten erspielt. Schließlich schickte Schiedsrichter Herbert Klamminger beide Teams mit der knappen Führung für Juniors Gössendorf II in die Kabinen.

Am Ende war es deutlich - die junge Gössendorfer Mannschaft gewann mit 4:0

Nach einer guten Stunde pfiff Klamminger dann einen Elfmeter. Martin Kolb behielt die Nerven jedoch nicht und so blieb es trotz weiterer Chancen bei der knappen Führung der Heimmannschaft.

Durch ein Eigentor von Johannes Gutmann verbesserte Juniors Energie Steiermark Gössendorf II den Spielstand auf 2:0 für sich (70.) - so tragisch das für die Gastmannschaft war, der Ausbau der Führung war überfällig. Dann trafen die Juniors zum dritten Mal in der Partie Aluminium.

Jakob Velikogne stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff per Nachschuss den Stand von 3:0 für die Heimmannschaft her (88.). Am Ende stand der Tabellenprimus als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

So steht es um die beiden Teams nach zwei Spieltagen

Der fünfte Platz und 44 Punkte lautete die Bilanz von Juniors Energie Steiermark Gössendorf II am Ende der vergangenen Saison. SV Strassgang schloss die vergangene Spielzeit auf Platz acht mit 34 Punkten ab. Soweit die Rückschau - nächste Woche geht es bereits in die dritte Runde der neuen Saison.

Am kommenden Samstag tritt Juniors Gössendorf II bei der Zweitvertretung von SV Feldkirchen an, während Strassgang einen Tag zuvor Union LUV Graz empfängt.

Aufstellungen:

SV ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II: Sascha Gudrnatsch, Marco Langer, Martin Kolb, Philipp Economou, Jakob Velikogne, Felix Nöhrer, Tobias Deimel (K), Armin Icanovic, Timo Kreinc, Jonas Pötsch, Lucas Radauer



Ersatzspieler: Moritz Rabitsch, Luca Haas, Michael Scheider-Hatze, Fabian Radakovics, Pascal Weiß



Trainer: Christian Wolf

Strassgang: Dominik Czizegg - Liridon Berisha, Johannes Gutmann (K), Samuel Lückl, Dragan Udovcic - Milan Marjanovic, Moritz Bogensperger, Kambez Rahisi, Georg Schwarzl - Daniel Blagojevic, Michael Haberler



Ersatzspieler: Matteo Milcev, Elija Dohr, Bernd Strohmaier, Peter Matekalo, Philipp Gressler, Florian Marco Schluder



Trainer: Kai Reinisch Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Juniors Energie Steiermark Gössendorf II – SV Raiba Strassgang, 3:0 (1:0)

88 Jakob Velikogne 3:0

70 Eigentor durch Johannes Gutmann 2:0

28 Lucas Radauer 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.