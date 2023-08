Rieger schießt Stattegg United zum Heimsieg - 2:0 für Stattegg und erster Dreier

Details Samstag, 26. August 2023 20:11

SC Stattegg United errang am Samstag einen 2:0-Sieg über SC Seiersberg. Die Heimmannschaft war effektiver und holte so den ersten Dreier in dieser Saison. Dies an einem schwülen Sommertag im Norden von Graz.

Der Gastgeber führte zur Pause mit 2:0 - dank Patrick Rieger

Zunächst waren die Gäste die überlegene Mannschaft in diesem Duell. Das Team von Trainer Peter Bachler zeigte sich jedoch effektiv und nutzte die erste große Torchance zur Führung. Patrick Rieger brachte Seiersberg per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 26. und 31. Minute vollstreckte.

Zwei gefährliche Schüsse aufs Tor, zwei Tore - gut, dass man einen Spieler wie Rieger in den Reihen hat. Wenige Minuten später trafen dann auch die Gäste, ihr Tor wurde wegen einer Abseitstellung jedoch nicht gegeben.

Mit der Führung für Stattegg United ging es in die Kabine, als Schiedsrichter Robert Primus bei heißen Temperaturen zur Pause pfiff.

Platzverweis und keine Tore mehr im zweiten Durchgang

In der 54.Minute hatte Ivan Kljajic die größte Chance zum Ausgleichtreffer, jedoch flog der Ball knapp über die Latte. So spielten die Gastgeber die Partie herunter und waren in der Schlussphase sogar in Überzahl. Nur zwei gelbe Karten hatte Seiersberg an diesem Nachmittag bekommen - beide wegen Foulspiels. Aber halt beide für Martin Rath! Diese bedeutete vorzeitiges Duschen an diesem Nachmittag.

In der letzten Minute zeigte der ehemalige Eggersdorfer Keeper Patrick Glawischnig seine ganze Klasse und bewahrte die Seiersberger vor einer noch höheren Niederlage.

Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte das Heimteam schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

So steht es um Stattegg und Seiersberg - so geht es weiter

Bei SC Stattegg United präsentierte sich die Abwehr angesichts sechs Gegentreffer in den ersten beiden Partien wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (5). Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Stattegg United freut sich über einen Sprung im Klassement.

Durch diese Niederlage fällt SC Seiersberg in der Tabellle etwas zurück - das hat alles momentan aber noch wenig Aussage.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Am Samstag muss SC Stattegg United bei SV Tobelbad ran, zeitgleich wird Seiersberg von der Reserve von SC Foitl Bau Unterpremstätten in Empfang genommen.

Stattegg United SC: Gabriel Paul Schmeja, Lukas Lackner, Jakob Stelzer, Benedikt Mestel, Max Augustin Schosteritsch, Florian Frisch, Patrick Rieger, Benjamin Emiohe (K), Manuel Heimgartner, Niko Kainz-Kaufmann, Paul Paar



Ersatzspieler: Kyrillos Guirgis, Meriton Limaj, Lorenz Dösinger, Art Bashotaj



Trainer: Peter Bachler

Seiersberg: Patrick Glawischnig, Attila Jurcsak, Jakob Hofer, Fabio Schönet, Ivan Kljajic, Stefan Thomann, Ernest Manu, Martin Rath, Marcel Hamma (K), Matthias Hartmann, Beis Parlic



Ersatzspieler: Kevin Gross, Maximilian Steinkellner, Bernd Zinggl, Milot Krasniqi, Hedin Faethe, Nico Weinberger



Trainer: Stefan Mokoru Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SC Stattegg United – SC Seiersberg, 2:0 (2:0)

31 Patrick Rieger 2:0

26 Patrick Rieger 1:0

