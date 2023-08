Gössendorf II gewinnt in Feldkirchen 4:2

Details Sonntag, 27. August 2023 21:19

Die Reserve von Feldkirchen hatte am Samstag gegen die Zweitvertretung von SV Gössendorf mit 2:4 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Zunächst führte das Heimteam auch, doch dann legten die Gäste nach und bauten die Führung Stück für Stück aus.

Feldkirchen II kam besser in diese Begegnung

SV Feldkirchen II erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Raphael Koval traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Die Gastgeber hatten in der Anfangsphase auch mehr Spielanteile. Nunmehr kam aber das Team von Trainer Christian Wolf immer besser ins Spiel und so wurden die Bemühungen auch belohnt.

Den Ausgleichstreffer hatte SV Gössendorf II in der 35. Minute im Repertoire.

mit Links ins Kreuzeck, kann man so machen Kovi, Ticker-Reporter

Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte David Julian Slavec seine Chance und schoss das 2:1 (45.) nach einem Freistoss flach in die kurze Ecke für den Gast. Zur Pause reklamierte der Ligaprimus eine knappe Führung für sich.

Am Ende sahen die Zuschauer sechs Tore

IMit Beginn der zweiten Hälfte legte das Heimteam wieder zu und kam auch zu Chancen. So in der 62.Minute mit einem direkten Freistoss, den Keeper Fabian Steinberger spektkulär über die Latte drehte.

In der 61. Minute erhöhte Philipp Economou auf 3:1 für SV Gössendorf durch einen Freistoss. Jakob Velikogne legte in der 63. Minute zum 4:1 für SV Gössendorf II nach. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Elias Moser mit einem Elfer für einen Treffer sorgte (92.).

Ein gutes und schnelles Spiel von beiden Seiten, effektiver ist aber Gössendorf Kovi, Ticker-Reporter

Am Ende verbuchte SV Gössendorf II gegen Feldkirchen II die maximale Punkteausbeute, dies in einem unterhaltsamen, guten Spiel bei tropischen Temperaturen.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Trotz der Niederlage fiel SV Feldkirchen II in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier.

SV Gössendorf II ist mit neun Punkten aus drei Partien ausgezeichnet in die Saison gestartet.

Am nächsten Sonntag reist Feldkirchen II zu Union LUV Graz, zeitgleich empfängt SV Gössendorf II SV Union Liebenau II.

Stimme zum Spiel

Alex Köhler - Sportlicher Leiter Gössendorf

„Die Zuseher haben heute ein temporeiches und wirklich ansehnliches Spiel von zwei jungen Mannschaften gesehen. Die intensive Weiterentwicklung unserer Nachwuchsspieler funktioniert sehr gut.“

Feldkirchen: Niko Hintermüller, Georg Nils Engelsmann, Tobias Kollar, Filip Jancevski, Philipp Fabian, Albin Marco Winter, Edin Ibric, Raphael Koval, Nico Kiss (K), Alija Lejlic, Patrick Kopp



Ersatzspieler: Sebastian Matteo Weiland, Elias Moser, Michael Nacu, Luca Moser, Julian Rene Fras, Elias Koval



Trainer: Rene Mirtl

SV ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II: Fabian Steinberger, Fabian Riegler, Philipp Economou, Jakob Velikogne, Luca Haas, David Julian Slavec, Tobias Deimel (K), Armin Icanovic, Timo Kreinc, Manuel Lebernegg, Lucas Radauer



Ersatzspieler: Mladen Vasic, Mounir Nawar, Michael Scheider-Hatze, Jonas Pötsch, Fabian Radakovics, Pascal Weiß



Trainer: Christian Wolf Bericht Florian Kober Foto Gössendorf

1. Klasse Mitte B: SV Feldkirchen II – SV Gössendorf II, 2:4 (1:2)

92 Elias Moser 2:4

63 Jakob Velikogne 1:4

61 Philipp Economou 1:3

45 David Julian Slavec 1:2

35 Fabian Riegler 1:1

5 Raphael Koval 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.