Schosteritsch erledigt Tobelbad fast im Alleingang - Stattegg United gewinnt 4:1

Details Sonntag, 03. September 2023 11:55

Der SV Tobelbad, nach Jahren in höheren Klassen neu in der untersten Liga, traf auf SC Stattegg United in einem mit Spannung erwarteten Duell der 1. Klasse Mitte. Unter der Leitung von Schiedsrichter Klaus Temmel und vor rund 100 Zuschauern im Stadion versprach das Spiel interessant zu werden. Es wurde letztlich recht einseitig -Stattegg United erreichte einen 4:1-Erfolg bei SV Tobelbad.

Zur Halbzeit führten die Gäste mit 2:0 - knapp vor der Pause baute man den Vorsprung aus

Beide Mannschaften hatten in der letzten Runde Siege eingefahren und kamen mit Selbstvertrauen in die Partie. Die Erwartungen der Fans waren hoch.

Das Spiel begann pünktlich, und die ersten Minuten verliefen ohne nennenswerte Höhepunkte. Stattegg United wirkte jedoch etwas dominanter und setzte Tobelbad früh unter Druck. Doch in der 16. Minute kam es zu einem unglücklichen Zusammenprall zwischen einem Stattegger Spieler und Torwart Daniel Schobel von Tobelbad. Dieser musste ausgewechselt werden und wurde durch Noah Weger ersetzt.

Die erste Ecke des Spiels gehörte Tobelbad in der 17. Minute, aber sie führte zu keinem Treffer. Wenig später hatte Tobelbad eine vielversprechende Freistoßposition, die jedoch ungenutzt blieb. Stattegg United konnte den Ball leicht abwehren.

Doch kurz nach dem Wechsel schlug Stattegg United zu. In der 23. Minute erzielte Stattegg United das 1:0 durch einen Treffer von Max Schosteritsch.

Die Gäste waren weiterhin tonangebend und erhöhten in der 44. Minute auf 2:0 durch einen Treffer von Benedikt Mestel. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem Pausenstand von 2:0 für Stattegg United.

Anschlusstreffer kurz nach der Pause

In der zweiten Halbzeit kämpfte Tobelbad darum, wieder ins Spiel zu finden. In der 55. Minute gelang ihnen der Anschlusstreffer durch die Patrick Cuno, was die Heimmannschaft hoffen ließ. Doch die Freude währte nicht lange, denn Stattegg United erhöhte in der 59. Minute auf 3:1 durch den zweiten Treffer von Max Schosteritsch.

Tobelbad bemühte sich, das Spiel zu drehen, konnte jedoch keinen weiteren Treffer erzielen. Stattegg United setzte in der 82. Minute den Schlusspunkt und erhöhte auf 4:1. Torschütze? Sie ahnen es schon: Max Schosteritsch! Drei Tore an einem Tag und das auswärts, das Spiel wird er in Erinnerung behalten.

Am Ende zeigte Stattegg United eine starke Leistung und siegte verdient mit 4:1. Tobelbad hatte zwar Momente, in denen sie gefährlich wurden, aber es reichte nicht, um die Gäste zu besiegen.

Stattegg United konnte somit die drei Punkte mit nach Hause nehmen und setzte ihre erfolgreiche Serie fort. Tobelbad hingegen muss weiter hart arbeiten, um in der 1. Klasse Mitte Fuß zu fassen.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Die bisherige Saisonbilanz von Tobelbad bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Stattegg United bei.

Mit diesem Sieg zog SC Stattegg United an SV Tobelbad vorbei auf Platz vier. Die Gastgeber fielen auf die siebte Tabellenposition.

Tobelbad tritt am Freitag, den 08.09.2023, um 19:00 Uhr, bei SC Seiersberg an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt Stattegg United SV Pirka-Windorf.

Tobelbad: Daniel Schober, DI David Neubauer, Marco Metzger (K), Kevin Fiebrich, Marian Volkmar Hermann, Gregor Goltes, Manuel Wohlkönig, Mario Posch, Philipp Wolf, Patrick Cuno, Marcel Lambauer



Ersatzspieler: Noah Leon Weger, Benjamin Holzapfel, Selman Zechner, Mst. Markus Teschl, Christopher Kemmer, Benjamin Beichler



Trainer: Kevin Glawogger

Stattegg United SC: Gabriel Paul Schmeja, Daniel Mayer, Benedikt Mestel, Max Augustin Schosteritsch, Florian Frisch, Patrick Rieger, Benjamin Emiohe (K), Manuel Heimgartner, Niko Kainz-Kaufmann, Willi Sonnleitner, Paul Paar



Ersatzspieler: Kyrillos Guirgis, Art Bashotaj, Moritz Koschak, Timon Colin Traun, Lorenz Dösinger, Meriton Limaj



Trainer: Peter Bachler Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SV Tobelbad – SC Stattegg United, 1:4 (0:2)

82 Max Augustin Schosteritsch 1:4

60 Max Augustin Schosteritsch 1:3

55 Patrick Cuno 1:2

44 Benedikt Mestel 0:2

21 Max Augustin Schosteritsch 0:1

