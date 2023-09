FC Fernitz-Mellach holt den ersten Sieg nach der Neugründung

Details Sonntag, 03. September 2023 14:12

FC Fernitz-Mellach holte den ersten Saisonsieg gegen SV Pirka-Windorf durch einen 5:1-Erfolg. Das Spiel zwischen dem SV Pirka-Windorf und dem FC Fernitz-Mellach versprach Spannung und Unterhaltung auf dem Platz. Fernitz hatte sich vor wenigen Monaten neu formiert und startet nun in der 1. Klasse. Pirka-Windorf kämpfte tapfer um mitzuhalten, letzlich wurde der Auswärtsieg aber deutlich.

Zur Pause führte der Gast aus Fernitz mit 2:0

Das Spiel begann, und schon früh zeigte sich, dass Fernitz-Mellach nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch stark auftrat. In der 10. Minute erzielte Manuel Horvat das 0:1 nach einem Flügellauf von Mario Reiss, der einen Querpass spielte.

Pirka-Windorf hatte einige Chancen, konnte aber das Tor nicht finden und das Spiel ging in eine kurze Trinkpause.

In der 42. Minute erhöhte Fernitz-Mellach auf 0:2, als Raphael Nardon das Netz traf, wiederrum nach Vorarbeit des bestens aufgelegten Mario Reiss. Fernitz-Mellach setzte weiterhin Druck auf Pirka-Windorf und dominierte das Spiel. Die erste Halbzeit endete mit einem Pausenstand von 0:2 zugunsten von Fernitz-Mellach.

Das 1:4 blieb nur ein Ehrentreffer

In der zweiten Halbzeit setzte Fernitz-Mellach seinen beeindruckenden Auftritt fort. In der 48. Minute erzielte Mario Reiss das 0:3 dann persönlich und in der 50. Minute erhöhte Lukas Eisl auf 0:4.

Pirka-Windorf konnte in der 55. Minute einen Ehrentreffer erzielen, als sie auf 1:4 verkürzten. Doch Fernitz-Mellach blieb am Drücker und erzielte in der 78. Minute das 1:5 durch Lukas Eisl.

Mario Reiss zeigte eine herausragende Leistung, indem er drei der fünf Tore für Fernitz-Mellach vorbereitete und einen Treffer erzielte. Seine Vorlagen waren entscheidend für den Erfolg seines Teams.

Am Ende endete das Spiel mit einem klaren 1:5-Sieg für Fernitz-Mellach, das sowohl kämpferisch als auch spielerisch überzeugte. Pirka-Windorf zeigte Tapferkeit, konnte aber der beeindruckenden Leistung von Fernitz-Mellach nicht standhalten.

Fernitz-Mellach kann auf ein gelungenes Spiel zurückblicken, während Pirka-Windorf weiter hart arbeiten wird, um in der nächsten Partie wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden

So steht es um die Teams - so geht es nächste Woche weiter

Vier Spiele und noch kein Sieg: Pirka-Windorf wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Mit diesem Sieg zog FC Fernitz - Mellach am Gastgeber vorbei auf Platz zehn. SV Pirka-Windorf fiel auf die 14. Tabellenposition.

Am kommenden Samstag trifft Pirka-Windorf auf SC Stattegg United, FC Fernitz-Mellach spielt tags zuvor gegen die Zweitvertretung von SG Lieboch / Söding / Mooskirchen.

Stimme zum Spiel

Manuel Mörk - Trainer Fernitz

"Heute hatten wir einen richtig guten Tag, wir konnten das Spiel dominieren. Man muss aber auch sagen, dass der Gegner bis zum Ende nie aufgegeben hat und das war ein sehr unterhaltsames Spiel. Wir haben das ja alles neu formiert und hoffen, dass die Fernitzer Fans uns beim nächsten Heimspiel zahlreich unterstützen. Es entsteht was Neues in Fernitz!"

Pirka: Oktay Koza - Nico Galler, Honer Rashid , MA, MSc (K), Vahid Fayaz - Bruno Daniel De Oliveira Casteleiro, Eduard-Alexandru Paulitsch, Javid Mohammadi, Ahad Fajas - Shkelzen Salihi, Dino Camdzic, Sandro Cernec



Ersatzspieler: Düzgün Asal, Ruhollah Safizadeh, Besmullah Erfani, Ivan Sulter, Ahmedin Saletovic´



Trainer: Andreas Berger

Fernitz-Mellach FC: Peter Cermak, Manuel Horvat, Lukas Eisl, David Nail, Raphael Luca Nardon, Martin Kresitschnig, Mario Reiß, Christoph Lukas Ulmer (K), Santino Schwarz, Matthias Lukas, Florian Pfeiffer



Ersatzspieler: Philipp Schieder, Julian Hiedl, Thomas Müller, Hrvoje Martinovic, Thomas Mohr



Trainer: Manuel Mörk Bericht Florian Kober Fotos FC Fernitz-Mellach

1. Klasse Mitte B: SV Pirka-Windorf – FC Fernitz - Mellach, 1:5 (0:2)

78 Lukas Eisl 1:5

56 Ruhollah Safizadeh 1:4

50 Lukas Eisl 0:4

48 Mario Reiss 0:3

40 Raphael Luca Nardon 0:2

9 Manuel Horvat 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.