Feldkirchen II spielt mit LUV Graz Katz und Maus - 5:0 und es hätte noch höher enden können

Details Sonntag, 03. September 2023 21:15

In einem einseitigen Fußballspiel trafen am Wochenende Union LUV Graz und SV Feldkirchen II aufeinander. LUV Graz konnte der Zweitvertretung von SV Feldkirchen nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:5.

Drei Tore und ein Platzverweis in der ersten Halbzeit

Die erste Chance des Spiel passierte mit einem Distanzschuss der Feldkirchener nach wenigen Minuten. In der 16. Minute lief Mendes alleine vor das Tor des Gästekeepers, konnte den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen.

Kurze Zeit später versuchte SV Feldkirchen aus der Distanz zu schießen, doch der Schuss war zu unpräzise und der Torhüter von Union LUV Graz Julian Ruhri konnte ihn abwehren. Es auf beiden Seiten ungenaue Pässe und beide Teams wirkten noch etwas nervös. Das sollte ich aber in Kürze ändern, denn jetzt nahm das Spiel Fahrt auf.

Dann, in der 22. Minute, erzielte SV Feldkirchen das erste Tor des Spiels. Ein Freistoß, der mittig auf das Tor geschossen wurde, ließ den Torhüter von Union LUV Graz unglücklich aussehen und Elias Moser bedankte sich mit einem Treffer. Nun führte der Gast mit 1:0.

Nach einer kurzen Trinkpause ging das Spiel weiter, und in der 31. Minute erzielte SV Feldkirchen II erneut ein Tor, dieses Mal durch Raphael Koval der den Torhüter umspielte und den Ball ins Netz schob und so führte das Team von Trainer Rene Mirtl mit 2:0. Es folgte ein Kopfball nach einer Flanke, Georg Engelsmann nickte per Kopf ein und der Gast hatte das halbe Dutzend voll.

Union LUV Graz hatte weiterhin Probleme in der Verteidigung und in der 45. Minute gab es dann auch noch eine Gelb-Rote Karte für Gabrijel Rihtaric Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem klaren Rückstand von 0:3 für Union LUV Graz und einem Mann weniger auf dem Platz.

Am Ende wurde es mit 0:5 richtig deutlich für den Gastgeber

In der zweiten Halbzeit versuchte Union LUV Graz, sich von díesen Geschehnissen zu erholen, aber SV Feldkirchen II dominierte weiterhin das Spiel. In der 70. Minute erzielten sie ein weiteres Tor, und in der 55. Minute erhöhten sie den Vorsprung auf 0:4 durch Almedin Mujkanovic.

Tor, Toor, Tooor für SV Feldkirchen II zum 0:4 Almiiiiiii mit der brust angenommen und dann volley ins Glück Holchi Molchi, Ticker-Reporter

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von zahlreichen Wechseln auf beiden Seiten. SV Feldkirchen II gelang es sogar, in der 70. Minute durch Esmir Zahirovic auf 0:5 zu erhöhen. Jetzt war das Debakel eindeutig.

Tor, Toor, Tooor für SV Feldkirchen II zum 0:5 ESSSSSSOOOOOOOOOO. Raphi adlerauge auf Esmir und der sagt bitte danke küssi aufs Nüssi Holchi Molchi, Ticker-Reporter

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren Sieg für SV Feldkirchen II, man vergab sogar noch einen Elfmeter in der Schlusspahes, während Union LUV Graz mit einer enttäuschenden Leistung nach Hause ging.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

LUV Graz steht nach vier Spieltagen an hinterster Position des Tableaus. 4:15 – das Torverhältnis des Heimteams spricht eine mehr als deutliche Sprache. Vier Spiele und noch kein Sieg: LUV Graz wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Trotz der drei Zähler machte Feldkirchen II im Klassement keinen Boden gut. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SV Feldkirchen II.

Am kommenden Sonntag trifft Union LUV Graz auf die Reserve von SV Union Liebenau, Feldkirchen II spielt tags zuvor gegen SV Pachern II.

LUV Graz: Julian Ruhri, Lawrence Emmanuel Alphonsus, Ermin Dzafic, Kristijan Loborinec (K), Alban Ismajli, Maurice Moser, Alvaro Antonio Pichardo Mendes, Alexander Engelmaier, Juri Franz Heusgen, Washington Osaosemwen Oviasogie, Gabrijel Rihtaric



Ersatzspieler: Patrik Simon, Amil Fajic, Ahmad Reza Afzali, Amar Karalic, Felix Oberleitner



Trainer: Manuel Temmel

Feldkirchen: Sven Knappitsch - Georg Nils Engelsmann, Tobias Kollar, Filip Jancevski, Sebastian Matteo Weiland - Philipp Fabian, Esmir Zahirovic, Albin Marco Winter, Nico Kiss (K) - Elias Moser, Raphael Koval



Ersatzspieler: Michael Nacu, Almedin Mujkanovic, Caleb Ayomide Aribisala Ogwu, Benjamin Gebhard Kraker, Kenan Kanuric, Florian Pucher



Trainer: Rene Mirtl Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Union LUV Graz – SV Feldkirchen II, 0:5 (0:3)

72 Esmir Zahirovic 0:5

56 Almedin Mujkanovic 0:4

45 Georg Nils Engelsmann 0:3

31 Raphael Koval 0:2

22 Elias Moser 0:1

