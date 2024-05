Spannendes Unentschieden zwischen SV Tobelbad und SG Lieboch / Söding / Mooskirchen II

Details Montag, 06. Mai 2024 01:07

In einem aufregenden Spiel, das viele Höhen und Tiefen erlebte, trennten sich der SV Tobelbad und SG Lieboch / Söding / Mooskirchen II mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie war geprägt von einem dramatischen Kampfgeist, bemerkenswerten Wendungen und entscheidenden Momenten, die bis zur letzten Minute für Spannung sorgten. Obwohl beide Teams Chancen auf den Sieg hatten, mussten sie sich letztlich mit einer Punkteteilung zufriedengeben.

Erste Halbzeit - der Gast legt vor und eine Verletzung beim Gastgeber

Das Spiel begann mit hoher Motivation auf Seiten des SV Tobelbad, getrieben von der Euphorie des letzten Derbysieges. Die ersten Minuten zeigten ein engagiertes Team, das durch Simonovic und Sandro Krainz früh zu gefährlichen Chancen kam, jedoch ohne den Erfolg eines Torerfolgs. Die Gäste ließen sich jedoch nicht beirren und nutzten ihre erste Gelegenheit in der 7. Minute durch Pascal Dietrich, der die in dieser Situation überforderte Verteidigung des SV Tobelbad überwand und zum 0:1 traf.

Die Heimmannschaft drängte auf den Ausgleich, verlor aber in der 27. Minute Sandro Krainz verletzungsbedingt. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte SG Lieboch / Söding / Mooskirchen II durch einen Elfmeter von Dominik Hartner nach einem Handspiel auf 0:2, ein Schock für den SV Tobelbad kurz vor dem Gang in die Kabine.

Die Aufholjagd des SV Tobelbad - am Ende trennt man sich 2:2

Zu Beginn der zweiten Halbzeit reagierte der SV Tobelbad mit zwei Wechseln, um frischen Wind ins Spiel zu bringen. Diese taktischen Änderungen schienen zu fruchten, als Regö Pödör in der 60. Minute mit einem spektakulären Schuss ins Kreuzeck den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte.

Die Heimmannschaft drängte weiter auf den Ausgleich, verpasste aber in der 78. Minute eine goldene Chance, den Spielstand zu egalisieren. Als die Hoffnung auf den Ausgleich bereits zu schwinden begann, wurde dem SV Tobelbad in der 85. Minute ein Elfmeter zugesprochen. Marko Simonovic trat an und verwandelte sicher zum 2:2 . Dieses Tor sorgte für frenetischen Jubel unter den Anhängern des SV Tobelbad und markierte den Endstand einer bemerkenswerten Aufholjagd.

Die letzten Minuten des Spiels boten beiden Teams die Möglichkeit, den Siegtreffer zu erzielen, doch es blieb beim 2:2-Unentschieden. Mit diesem Ergebnis bewiesen beide Mannschaften ihre Resilienz und ihren Kampfgeist, wobei der SV Tobelbad eine beeindruckende Rückkehr nach einem Zwei-Tore-Rückstand zeigte, während der Gast nach einer 2:0 Pausenführung einen Punkt mit in die Heimat nimmt.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Tobelbad : Lieboch/Söding/Mooskirchen II - 2:2 (0:2)

86 Marko Simonovic 2:2

60 Reg? P?dör 1:2

43 Dominik Hartner 0:2

7 Pascal Dietrich 0:1

