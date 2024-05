LUV Graz ringt SC Seiersberg nieder - fünf Tore, zwei Platzverweise!

Details Sonntag, 12. Mai 2024 14:50

In einem torreichen Spiel der 1. Klasse Mitte B zeigte sich Union LUV Graz in einem Heimspiel gegen SC Medialine Seiersberg durchsetzungsstark. In einem Spiel, das bis zur letzten Minute spannend blieb, konnten die Gastgeber mit einem knappen 3:2-Sieg die Oberhand behalten. Die Fans erlebten eine Partie, die bis in die letzten Minuten nicht endgültig entschieden war - das zwischen dem Tabellendritten und einer Heimmanschaft, die im Frühjahr fleißig Punkte sammelt.

Seiersberg spielt eine starke Saison, am Wochenende gab es jedoch keine Punkte in Wetzelsdorf

Frühe Führung und turbulente erste Halbzeit - vier Tore und ein Platzverweis

Das Spiel begann furios, als Union LUV Graz direkt in der 9. Minute durch einen Treffer von Maurice Moser in Führung ging. Der dynamische Start setzte SC Seiersberg unter Druck und bevor diese sich neu ordnen konnten, legte Lennart Heusgen in der 19. Minute nach und erzielte das 2:0 für die Heimmannschaft.

Doch die Gäste ließen sich nicht unterkriegen. Trotz einer roten Karte gegen Jakob Hofer in der 27. Minute fand SC Seiersberg zurück ins Spiel. Fabio Schönet verkürzte in der 35. Minute auf 2:1. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Attila Jurcsak der Ausgleich, ein Tor, das die Stimmung auf Seiten der Gäste deutlich hob - somit stand es mit dem Pausenpfiff 2:2.

Entscheidung in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit blieb ebenso intensiv. Union LUV Graz und SC Seiersberg schenkten sich nichts. Beide Teams hatten Chancen, doch es war Melik Yaylali, der in der 59. Minute das entscheidende Tor für Union LUV Graz erzielte. Dieses Tor stellte die Weichen auf Sieg für die Heimmannschaft. In der Schlussphase des Spiels erhöhte sich die Spannung nochmals. SC Seiersberg kämpfte um den Ausgleich, doch eine gelb-rote Karte gegen Ivan Kljajic in der 90. Minute schwächte die Gäste für die Nachspielzeit zusätzlich.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffen von SC Seiersberg und ebenso entschlossenen Verteidigungsaktionen von Union LUV Graz. Union LUV Graz konnte die knappe Führung über die Zeit retten und sicherte sich so drei weitere Punkte in der Meisterschaft.

Das knappe Endergebnis von 3:2 spiegelt ein Spiel wider, das von Anfang bis Ende voller Leidenschaft und Kampfgeist war.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Für Union LUV Graz war es ein hart erkämpfter Sieg, der die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielt. SC Seiersberg zeigte trotz der Niederlage eine beeindruckende Moral, auch wenn es zu keinen Punkten reichte. Seiersberg spielt eine tolle Saison und ist aktuell auf der 3. Tabellenposition gereiht.

Seiersberg empfängt in der nächsten Woche die junge Mannschaft aus Pachern. LUV bestreitet das nächste Auswärtsspiel in Tobelbad.

Stimme zum Spiel

Joe Sattler - Trainer LUV Graz

"Wir hatten sechs Stammspieler nicht zur Verfügung. Nach der Niederlage in Stattegg war es das Ziel, sich zu rehablitieren. Ich meine, das ist uns gegen eine Spitzenmannschaft der Liga eindrucksvoll gelungen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft!"

Aufstellungen:

LUV Graz: Patrick Weigl, Gabrijel Rihtaric, Ermin Dzafic, Dragan Udovcic, Lennart Valery Heusgen, David Somorai, Markus Krenn, Melik Yaylali, Meho Basic (K), Maurice Moser, Bernhard Körbler

Ersatzspieler: Lawrence Emmanuel Alphonsus, Juri Franz Heusgen, Sead Ibrahimbegovic, Amil Fajic, Felix Oberleitner, Gabriel Ahn

Trainer: Joe Sattler

SC Medialine Seiersberg: Patrick Glawischnig - Attila Jurcsak, Jakob Hofer, Ernest Manu, Marcel Cepin - Patrick Merkan (K), Thomas Hüttenegger, Beis Parlic - Fabio Schönet, Ivan Kljajic, Rene Hirschböck

Ersatzspieler: Kevin Gross, Delil Obradovac, Roland Hofegger, Lukas Patterer, Matthias Hartmann

Trainer: Stefan Mokoru

1. Klasse Mitte B: LUV Graz : Seiersberg - 3:2 (2:2)

59 Melik Yaylali 3:2

46 Attila Jurcsak 2:2

35 Fabio Schönet 2:1

19 Lennart Valery Heusgen 2:0

9 Maurice Moser 1:0

