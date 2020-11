Auswärtssieg: Der USV St. Josef lässt gegen die SG Hengist nichts anbrennen

Details Montag, 02. November 2020 23:07

In der 10. Runde der 1. Klasse West duellierten sich der Tabellenvierzehnte SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring und der Tabellenelfte USV St. Josef. In der letzten Runde remisierte SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring mit 1:1 gegen SG Werndorf/Lannach/Dobl II. St. Josef unterlag dem SV Wies mit 0:1. Beide Teams wollten also vor der Zwangspause noch einmal voll punkten. Als Schiedsrichter der Begegung fungierte Gottfried Waldegg.

Hengist-Coach Marcel Martschinko ärgert sich über die Niederlage.

Bis zum 0:1 Rückstand war die SG Hengist die bessere Mannschaft am Platz

Die Gastgeber versuchten von Beginn an Druck aufzubauen und den Gästen aus der Weststeiermark ihr Spiel aufzuzwingen. Bereits nach fünf Minuten erlitt St. Josef einen Schock, Astrid Krasniqi musste mit einer Oberschenkelzerrung den Platz verlassen. Die SG Hengist zeigte phasenweise attraktiven Fussball und setzte spielerische Akzente. Den ersten Treffer erzielten aber trotzdem die Gäste. Der zuvor eingewechselte Christian Rohrbacher legte einen Ball elegant für Josip Segedi auf und dieser bezwang den Hengister Schlussmann. Einge Minuten hatten die Gastgeber Glück, ein Schuss des Torschützen zum 0:1 landete nur an der Latte. Mit dem Pausenstand von 0:1 pfiff der Unparteiische die beiden Teams in die Kabine.

Josip Segedi erzielte einen Doppelpack für den USV St. Josef

In der zweiten Hälfte fand St. Josef immer besser ins Spiel. Nach 54 Minuten traf Josip Segedi zum zweiten Mal und erhöhte auf 0:2 für seine Mannschaft. Jetzt waren sich alle im Stadion einig, dass die Gäste diesen Vorsprung nicht mehr aus der Hand geben würden. Mit dem 0:3 durch Maximillian Hechtl in der 87. Minute sollte eigentlich der Fisch geputzt gewesen sein. Jedoch zündeten die junge Truppe der SG Hengist in den Schlussminuten noch eine Offensiv-Feuerwerk. In der 90. trug sich Michael Zach in die Torschützenliste ein und verkürzte auf 1:3. In der Nachspielzeit drückte Lukas Robier noch den Ball zum 2:3 Anschlusstreffer über die Linie. Dieser kam aber zu spät, am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Der USV St. Josef durfte mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.

SG HENGIST - USV FISH TOOLS ST. JOSEF 2:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (28. Segedi), 0:2 (54. Segedi), 0:3 (87. Hechtl), 1:3 (90. Zach), 2:3 (92. Lukas)

sanSirro Stadion Lebring; 90 Besucher; Waldegg

Startformation:

SG Hengist: Niklas Szkottniczky - Julian Lehr, Volker Thorsten Büchsenmeister (K), Max Feldbacher, Manuel Kratzer - Thomas Gribitsch, Nik Kummert, Michael Haas - Lukas Andreas Robier, Dominik Cernoga, Vahid Afzali

St. Josef: Stefan Streit-Putzi - Maximilian Bretterklieber, Nino Bretterklieber, Josip Segedi, Matthias Roth, Simon Treichler (K), Philipp Harkam, Christian Sommer, Christoph Eichinger - Astrit Krasniqi, Kevin Rexeis

Stimme zum Spiel:

Marcel Martschinko, Trainer Hengist:

"WIr haben die erste halbe Stunde dominiert. Nach dem Gegentor waren wir nicht mehr vorhanden. Die Mannschaft hat zum Schluss Moral gezeigt und noch verkürzt. Insgesamt war das leider zu wenig."

