Unglaublich! Roman Panthers halten Titelfavoriten St. Stefan mit Remis in Schach

In einer spannenden Begegnung der 18. Runde in der 1. Klasse West kam es zum Aufeinandertreffen zwischen den Roman Panthers Tillmitsch Flavia Solva II und dem SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz. Beide Teams kämpften hart, um die Überhand zu gewinnen, aber das Spiel endete schließlich mit einem 1:1-Unentschieden. Die Zuschauer wurden Zeugen eines packenden Matches, das bis zur letzten Minute offen blieb und durch zwei bemerkenswerte Tore gekennzeichnet war.

Die Roman Panthers feierten das Unentschieden gegen den Tabellenführer wie einen Sieg

Spektakulärer Start für die Heimmannschaft

Die Partie begann schwungvoll mit dem Anpfiff, und beide Teams zeigten von Beginn an ihre Entschlossenheit. Tillmitsch, das Heimteam, dominierte die ersten Minuten und konnte durch einen spektakulären Moment in der 31. Minute in Führung gehen. Ein wahrhaftiges Traumtor, erzielt von einem Spieler der Tillmitsch Flavia Solva II, brachte das Team 1:0 in Führung. Dieses Tor setzte die Messlatte hoch für das, was ein aufregendes Fußballspiel versprach. Das Publikum jubelte lautstark, und die Energie im Stadion spiegelte die Intensität auf dem Spielfeld wider.

Die Gäste aus St. Stefan/St., sichtlich motiviert durch den Rückstand, verstärkten ihre Angriffsbemühungen und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. Trotz mehrerer hochkarätiger Möglichkeiten gelang es ihnen jedoch nicht, in der ersten Halbzeit den Ausgleich zu erzielen. Die Tillmitsch-Verteidigung stand fest, und der Halbzeitpfiff ertönte mit einem Spielstand von 1:0.

Kampf um den Ausgleich

Nach der Halbzeitpause kehrte St. Stefan mit erneuerter Energie zurück auf das Spielfeld. Ihr unermüdlicher Druck und die Beharrlichkeit zahlten sich schließlich aus. Trotz zahlreicher vergebener Chancen, die nach Meinung der Fans ausreichten für „fünf Spiele“, blieben die Gäste geduldig. In der 89. Minute, als das Spiel sich dem Ende neigte, gelang es dem SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz, den lang ersehnten Ausgleich zu erzielen. Kalthuber wurde zum Held des Tages, als er nach einer herrlichen Vorlage von Walch den Ball souverän im Netz unterbrachte. Dieser späte Treffer zum 1:1 wurde von den mitgereisten Fans frenetisch gefeiert.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von Spannung, da beide Teams nach einem weiteren Tor strebten, um doch noch alle drei Punkte zu ergattern. Trotz der intensiven Bemühungen beider Seiten blieb es jedoch beim 1:1-Unentschieden, was die gerechte Belohnung für ein hart umkämpftes Match war.

Das Unentschieden lässt beide Teams nachdenklich zurück, denn obwohl sie sich jeweils einen Punkt sicherten, hatten beide die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Dieses Ergebnis spiegelt die Ausgeglichenheit und die Leidenschaft wider, die sie auf den Platz brachten, und wird sicherlich als eines der spannenderen Spiele dieser Saison in Erinnerung bleiben.

Stimme zum Spiel:

Manuel Komatz-Penka, Co-Trainer Roman Panthers:

"Das war unglaublich! Die Einstellung war vorbildlich und einzigartig. Jeder einzelne am Platz und auf der Bank hat alles gegeben. Die Jungs haben das Herz am Platz gelassen. Bei diesem Spiel hat man gesehen, was junge Burschen leisten können. Mit so einer Leistung kann man auch gegen einen Tabellenführer gut aussehen. Besonders hervorheben möchte ich unseren Torhüter Tobias Veit - er hat die Gegner mit unglaublichen Paraden verzweifeln lassen."

Amar Zukanovic, Trainer St. Stefan:

"Es gibt Tage, wo du einfach viele Chancen vergibst. Das muss man akzeptieren. Ich bin aber trotzdem mit der Art und Weise zufrieden, wie wir aufgetreten sind. Ich gratuliere den Roman Panthers, die junge Truppe war sehr griffig und hat uns das Leben schwer gemacht. Ich kann mit dem Unentschieden aber sehr gut leben."

1. Klasse West: Tillmitsch Flavia Solva II : St. Stefan - 1:1 (1:0)

89 Christoph Franz Kalthuber 1:1

29 Eren Timur 1:0

by René Dretnik

Foto: Roman Panthers/Jaklitsch

