Mission-40-Punkte: In Vasoldsberg hat man ein klares Ziel vor Augen!

In der Spielzeit 04/05 war der USV Vasoldsberg zuletzt in der Unterliga Mitte mit von der Partie. Dann aber geht es nach zwei Jahren in der Gebietsliga Mitte runter in die 1. Klasse Mitte B, der man dann gleich 6 Jahre lang angehört. Nur eine Saison reicht es nachfolgend, sich in der GLM zu behaupten, dann geht es wieder 3 Jahre lang runter in die unterste Spielklasse. Seit dem Sommer 2018 kann man sich wiederum mehr oder weniger in der Gebietsliga Mitte behaupten. In der vierten Saison infolge ist die Binder-Truppe nach zehn Herbstspielen am durchaus passablen 6. Platz antreffbar. Eine Tabellenregion, mit der man in Vasoldsberg nach Ende der Spielzeit durchaus zufrieden sein würde. Wenngleich man sich durchaus im klaren darüber ist, dass das letzte Wort bezüglich der Abstiegsfrage, noch nicht gesprochen ist.

USV VASOLDSBERG:

Tabellenplatz: 6. Gebietsliga Mitte

Heimtabelle: 10.

Auswärtstabelle: 3.

längste Serie ohne Sieg: 2 Spiele

höchster Sieg: 5:1 gg. Fernitz-Mellach (2. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 2 Spiele

höchste Niederlage: 0:4 gg. Feldkirchen (4. Runde)

geschossene Tore/Heim: 2,2

bekommene Tore/Heim: 2,8

geschossene Tore/Auswärts: 2,4

bekommene Tore/Auswärts: 1,4

Spiele zu Null: 0

erfolgreichster Torschütze: Maximilian Zeisberger (5)

Fairplaybewerb: 11.

(Der USV Vasoldsberg wird tatkräftig unterstützt von den treuen Daumendrückern)

INTERVIEW MIT TRAINER CHRISTIAN BINDER:

Wie zufriedenstellend sind die Herbstspiele verlaufen bzw. wurden die Vorgaben soweit erreicht?

"Im Großen und Ganzen gilt es mit dem Gezeigten durchaus soweit zufrieden zu sein. Wenngleich es aber zuhause doch dazu gekommen ist, dass wir Punkte leichtfertig abgegeben haben. Wurden doch von 15 möglichen Zählern nur 6 auf die Habenseite gebracht. Da ist mit Sicherheit noch einiges an Luft nach oben gegeben."

Der Herbst war coronabedingt eine Gratwanderung. Wie sehr hat das die Mannschaft betroffen?

"Natürlich wurden auch bei uns sämtliche Vorgaben erfüllt. Trotzdem galt es Spieler vorzugeben, die als K1-Personen in Quarantäne mussten. Unsere treuen Zuseher haben das alles auch mitgetragen, da gilt es ein großes Dankeschön auszusprechen."

Wir gehen einmal davon aus, dass im Frühjahr nach einer Vorbereitungszeit wieder um Punkte gekämpft wird. Wie sieht die Zielsetzung aus bzw. wo sieht man sich nach Beendigung der kompletten Meisterschaft?

"In erster Linie ist es unser Ziel, den Abstand zu den hinteren Tabellenplätzen entsprechend abzusichern. Dafür gilt es eben vor allem zuhause wesentlich prägnanter aufzutreten. Punktemäßig sollte es doch möglich sein, aus den 26 Partien, die 40-er-Marke zu erreichen."

Wird es in dieser ungewissen Übertrittszeit zu Kaderveränderungen kommen?

"Weitgehendst wird sich an der Konstellation nichts ändern. Außer dass Thomas Berghold wohl ein Comeback als Goalie liefern wird."

Wie sieht der persönliche Corona-Ausblick aus?

"Ich rechne doch damit, dass es nach dem 3. Lockdown zu einem weiteren auf und ab kommen wird. Erst ab Sommer sollte sich das Ganze etwas bessern, ohne dass wir aber auf Mund-Nase-Schutz & Co. verzichten werden können."

WORDRAP:

USV Vasoldsberg: familiärer Verein, der ohne Legionäre auskommt

Ligaportal.at: beste heimische Sport-Plattform

soziale Netzwerke: interessante und informative Sache

Lieblingsverein: FC Bayern München

Gänsehaut bekomme ich: zuletzt beim Tod der Idole Maradona und Baric

Schifahren oder ans Meer: sowohl als auch

In diesem Film hätte ich gerne mitgespielt: Baywatch

mein Lieblingkicker ist: Markus Pfingstl

Frauen-Fußball: tolle Sache, auch Vasoldsberg ist aktiv

diese Person würde ich gerne kennenlernen: Marcel Hirscher / Uli Hoeneß

Davon kann ich nicht genug kriegen: von meinen Kindern und von Siegen des USV

bevorzugte Musik: Austro-Pop

