Punkteteilung: Kein Sieger bei der Begegnung Spielberg versus Stadl/Mur!

Details Sonntag, 01. November 2020 16:44

Am Samstag traf in der 10. Runde der Gebietsliga Mur der Tabellenneunte der TUS RWS-Willibald Spielberg vor heimischem Publikum auf den Tabellenzehnten den SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur. Der TUS RWS-Willibald Spielberg gewann in Runde 9 mit 3:2 gegen Oberzeiring, während der SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur 1:2 gegen den FC Rot Weiss Knittelfeld verlor. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte Spielberg mit 2:1 das bessere Ende für sich. Diesmal aber kam es zu einem leistungsgerechten Unentschieden. Was bedeutet, dass die Süss-Truppe nun mit 12 Punkten aus 10 Partien, die verfrühte Winterpause antritt. Stadl/Mur weist 10 Zähler auf, allerdings bei zwei Spielen weniger ausgetragen. Der Spielleiter war Andreas Finsterbusch - 60 Zuseher waren im Ingeringstadion mit von der Partie.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

(Mateo Pejic und die Spielberger holen beim letzten Herbstspiel, zuhause gegen Stadl/Mur, einen Punkt)

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Vom Start weg kommt es bei diesem unfreiwilligen Herbstausklag zu einer sehr kurzweiligen Begegnung. Beide Mannschaften haben die Fühler in Richtung Dreipunkter ausgestreckt. Demnach kommt es auch zu interessanten Spielaktionen am laufenden Band. Vorerst aber verrichten die Defensiv-Abteilungen einen starken Job bzw. lässt man da wie dort vorerst nichts anbrennen. In der 22. Minute findet dann Stadl/Mur die bislang beste Möglichkeit vor. Aber Reinhard Dröscher setzt seinen Kopfball knapp neben das Gehäuse. Als die Schuchnigg-Mannen dann mehr und mehr dabei ist, die Spielkontrolle zu erlangen, kommt es zum 1:0. 29. Minute: Nach mustergültiger Klemenc-Vorarbeit ist es Philipp Kendlbacher, der das Spielgerät einnickt. Die Antwort der Gäste folgt aber postwendend. 35. Minute: Weilharter bedient Simon Gergö, der einmal mehr seinen Torinstinkt beweist und zum 1:1-Ausgleich trifft. Mit diesem Spielstand, Gerald Dröscher fabriziert noch beinahe ein Eigentor, geht es dann in die Halbzeitpause.

Dezimierte Spielberger holen Punkt

Auch im zweiten Durchgang, neben dem Ausschluss kommt es noch zu 4 Verwarnungen, kommt es weitgehendst zu einer Pattstellung. Die Partie steht Spitz auf Kopf. Wohin schlägt das Pendel nun aus bzw. gelingt es einer Mannschaft das nötige Momentum auf sie Seite zu bringen? Gleich nach Wiederbeginn sind es die Spielberger, die es hervorragend verstehen sich formatfüllend ins Bild zu stellen. Das einzige Manko dabei ist, dass man daraus nicht Zählbares gutschreiben kann. Nach knapp einer gespielten Stunde wird dann Torschütze Kendlbacher wegen meckerns mit der Gelb/Roten Ampelkarte frühzeitig duschen geschickt. Damit erweist er seinen tapfer agierenden jungen Kollegen einen Bärendienst. Denn fortan verbuchen die Gäste Oberwasser, bringen das Runde aber nicht im Eckigen unter. Bis zuletzt liegt das 1:2 in der Luft. Aber mit vereinten Kräften gelingt es der Spielberger Hinter-Mannschaft rund um Keeper Tristan Krawagna, den Gleichstand zu halten - Spielendstand: 1:1.

TUS SPIELBERG - SC STADL/MUR 1:1 (1:1)

Torfolge: 1:0 (29. Kendlbacher), 1:1 (35. Simon)

Gelb/Rote Karte: Kendlbacher (59. Spielberg)

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo