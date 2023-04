USV Grafendorf unbesiegt

Details Sonntag, 09. April 2023 17:11

Das Spiel zwischen USV Grafendorf und USV Kaindorf/H. endete 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Beim 1:1-Remis aus dem Hinspiel hatten beide Seiten nur die minimale Anzahl an Punkten für sich verbucht.

Nach fünf Minuten führte der Tabellenführer

Grafendorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Emir Garibovic traf in der fünften Minute zur frühen Führung per Kopf nach einem Standard auf die zweite Stange. Komfortabel war die Pausenführung des Tabellenführers nicht, aber immerhin ging das Heimteam mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Das 1:1 von Kaindorf stellte Andreas Schweighofer per Elfmeter sicher (55.). Patrick Glatz war zur Stelle und markierte mit einem gefühlvollen Heber das 2:1 von USV Grafendorf (69.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Antonius Auner bereits wenig später besorgte (75.). Das Tor resultierte aus einem perfekten Spiel über die Flügel. In der Schlussphase hatten beide Teams Möglichkeiten um den Sieg klarzumachen. Letzten Endes wurde in der Begegnung von USV Grafendorf mit USV Holzbau-Shop Kaindorf kein Sieger gefunden. Die Zuschauer sahen ein flottes, ausgeglichenes Spiel. In der zweiten Halbzeit hatte Kaindorf leichte Vorteile.

Die aktuelle Bilanz

Die Offensivabteilung von Grafendorf funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 43-mal zu. USV KAGER Bau Grafendorf ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 13 Siege und vier Unentschieden.

Mit 35 gesammelten Zählern hat USV Kaindorf/H. den dritten Platz im Klassement inne. Die Angriffsreihe der Gäste lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 41 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur zweimal gab sich Kaindorf/H. bisher geschlagen.

Beide Mannschaften schwimmen derzeit auf der Erfolgswelle. USV Holzbau-Shop Kaindorf entschied vier Spiele für sich und teilte einmal die Punkte in den letzten fünf Spielen, während USV Grafendorf in dieser Zeit vier Erfolge und ein Remis vorweist.

Am kommenden Sonntag tritt Grafendorf bei SU Schotterwerke Christandl Naintsch an, während USV Kaindorf/H. zwei Tage zuvor USV Mitterdorf an der Raab empfängt.

USV KAGER Bau Grafendorf: Andreas Hofer - Toni Maricevic, Daniel Kopper, Patrick Glatz, Markus Glatz, Maximilian Haas - Marcus Karner (K), Daniel Schwengerer, Tobias Ringhofer, Rainer Figl - Emir Garibovic

Ersatzspieler: Saer Diop, Michael Kopper, Stefan Altmann, Martin Glatzl, Philipp Konrad, Bastian Konrad

Trainer: Franz Josef Fuchs

USV Holzbau-Shop Kaindorf: Anton Gissing, Gergö Hahn, Gerhard Schreiner, Balint Gecse, Sead Ismajli, Andreas Schweighofer, Mohammad Azim Hazara, Karoly Bogyo, Patrick Kaiser , MA (K), Sakir Neziroski, Patrik Richardo Novak

Ersatzspieler: Dominik Loidl, Lukas Lederer, Antonius Auner, Kevin Letonja, Tornike Demetrashvili

Trainer: Peter Hofer Stimmen zum Spiel: Trainer Franz J.Fuchs, USV Grafendorf "Es war das erwartet schwierige Spiel zwischen dem Tabellenführer und dem Dritten in der Tabelle. Vor einer beeindruckenden Kulisse sahen wir ein gerechtes Remis" Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV KAGER Bau Grafendorf – USV Holzbau-Shop Kaindorf, 2:2 (1:0)

75 Antonius Auner 2:2

69 Patrick Glatz 2:1

55 Andreas Schweighofer 1:1

5 Emir Garibovic 1:0

