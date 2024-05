Tabellenführer St.Johann spielt 2:2 beim UFC St.Jakob

Details Sonntag, 05. Mai 2024 23:42

Ein packendes Duell boten der UFC St. Jakob im Walde / Festenburg und der SV Teubl St. Johann/Haide den Zuschauern, bei dem sich beide Teams letztlich mit einem 2:2-Unentschieden trennten. Trotz einer Fülle an Chancen und dramatischen Momenten bis in die Schlusssekunden konnte kein Team den entscheidenden Treffer erzielen. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen und Momenten purer Spannung, die die Fans bis zum Schlusspfiff in Atem hielten. Die Gäste verteidigten mit diesem Resultat díe Tabellenführung.

Ein Spiel der Wendungen

Die Gäste aus St. Johann/Haide eröffneten den Torreigen in der 8. Minute durch einen Treffer von Zsolt Csaba Hegyesi und brachte die Gäste in der 8. Minute in Führung, der ihnen eine frühen Vorsprung bescherte. Doch UFC St. Jakob/W. / Festenburg ließ sich davon nicht beirren und fand in der 26. Minute durch Nikola Trstenjak den Weg zum Ausgleich. Die Begegnung nahm an Fahrt auf, und beide Teams suchten nach Möglichkeiten, die Führung zu übernehmen.

Der Gastgeber machte es dem Tabellenführer nicht leicht - doch in der 30.Minute traf Thomas Schützenhöfer zur Führung des Aufstiegsaspiranten, bevor Marcel Arzberger kurz vor der Halbzeitpause für die Heimmannschaft ausglich. Mit einem 2:2 ging es in die Pause, ein Spiegelbild der ausgeglichenen und intensiven ersten Halbzeit.

Hochspannung bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit bot weiterhin ein offenes Spiel, bei dem beide Mannschaften den Siegtreffer erzielen wollten. Trotz guter Chancen, unter anderem durch Freistöße und Konter, blieb es bei einem Patt. Die Defensive beider Teams stand unter Dauerdruck, hielt diesem aber stand. Ein Highlight war die Parade des Torwarts von St. Johann/Haide, der in der 79. Minute einen gefährlichen Schuss abwehren konnte. Auch UFC St. Jakob/W. / Festenburg zeigte defensive Stärke und ließ hinten wenig zu, was den Tabellenführer zu Fehlern zwang.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von Spannung und der Hoffnung auf den entscheidenden Treffer. Trotz eines letzten Angriffs der Gäste, der im Out endete, blieb es beim 2:2-Unentschieden. Die Teams zeigten Respekt füreinander, und die Fans applaudierten beiden Mannschaften für ihre Leistung. Ein hart umkämpftes Unentschieden in einem Spiel, das von Anfang bis Ende Spannung und Unterhaltung bot.

St.Johann verteidigte mit diesem Unentschieden die Tabellenführung und trifft am Mittwoch zu Hause auf Stubenberg. St.Jakob spielt am 11.05.24 in St.Kathrein.

Aufstellungen:



UFC St. Jakob im Walde/Festenburg: Daniel Ellmeier - Sebastian Payerhofer, Toni Maricevic, Marco Stögerer, Marcell Wallner, Michael Berger - Mario Kager, Marcel Arzberger (K) - Christof Wetzelberger, Nikola Trstenjak, Miroslav Baksaj

Ersatzspieler: Armin Eggbauer, Markus Eichtinger, Patrick Eichtinger, Sebastian Johannes Königshofer, Manuel Arzberger, Niklas Ziegerhofer

Trainer: Martin Zettl

SV Teubl St.Johann/Haide: Elias Ferstl, Thomas Schützenhöfer (K), Kevin Gremsl, Zsolt Csaba Hegyesi, Jonas Kneissl, Michael Polzhofer, Tamas Baliko, Alexander Freitag, Thomas Reisinger, Paul Sommer, Adam Balla

Ersatzspieler: Christoph Goger, Thomas Bruckner, Marcel Mogg, Alexander Christian Kernbichler, Raphael Ernst, Thomas Handler

Trainer: Ewald Frey

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: St. Jakob/W. / Festenburg : St. Johann/H. - 2:2 (2:2)

45 Marcel Arzberger 2:2

30 Thomas Schützenhöfer 1:2

26 Nikola Trstenjak 1:1

8 Zsolt Csaba Hegyesi 0:1

