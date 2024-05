Kaindorf überzeugt mit klarem Heimsieg gegen Weiz II - 3:0 im Nachtrag!

Details Mittwoch, 08. Mai 2024 18:13

In einer dominanten Vorstellung sicherte sich USV Holzbau-Shop Kaindorf einen überzeugenden 3:0 Sieg gegen SC BauerBikes Weiz II in der 18. Runde der Gebietsliga Ost. Vor heimischer Kulisse zeigten die Kaindorfer eine beeindruckende Leistung, bei der Karoly Bogyo mit einem Doppelpack und Patrik Richardo Novak mit einem Treffer zum klaren Endstand beitrugen. Bis auf eine Phase vor der Pause hatte man das Spiel im Griff.

Zur Pause führte der Gastgeber mit 2:0 und blickte siegessicher in die 2. Halbzeit

Die Partie wurde vor einigen Wochen wegen eines tragischen Todesfalls abgesagt und fand nun am Dienstagabend statt. Rund 100 Zuschauer besuchten die Nachtragspartie.

Die Partie begann schwungvoll, als USV Kaindorf direkt vom Anpfiff weg den Ton angab. Die Syla Truppe hatte sehr gut in das Match gegenn die junge Weizer Mannschaft gefunden

Bereits in der 22. Minute brach Karoly Bogyo den Bann und erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft. Nach einem präzisen Zuspiel von Antonius Auner behauptete sich Bogyo im Strafraum und versenkte den Ball mit einem gekonnten Schuss im Netz von SC Weiz II. Dieser frühe Treffer gab Kaindorf zusätzlichen Schub, und nur vier Minuten später war es wiederum Bogyo, der die Führung ausbaute. In der 26. Minute nutzte er eine Unachtsamkeit in der Weizer Abwehr, man spielte wunderbaren Kombinationsfußball und verdoppelte mit einem satten Schuss ins untere Eck das Ergebnis auf 2:0.

Dieser Doppelschlag sorgte für klare Verhältnisse auf dem Spielfeld. Kaindorf kontrollierte das Spielgeschehen und ließ kaum Chancen für die Gäste zu. Die Kaindorfer Defensive stand sicher und unterband effektiv die Angriffsversuche von SC Weiz II, die sich schwer taten, klare Torchancen zu kreieren. In der letzten Viertelstunde vor der Pause wurde der Gast stärker, kam zu einigen Möglichkeiten.

Der Anschlusstreffer lag nun in der Luft - Keeper Gissing bewahrte die Heimmannschaft nun vor einem Gegentor.

Novak besiegelt den Sieg - 3:0 der Heimsieg war in trockenen Tüchern!

Nach der Pause setzte Kaindorf seine Dominanz fort. In der 51. Minute sorgte Patrik Novak mit einem sicher verwandelten Elfmeter für die Entscheidung. Dieser Treffer zementierte nicht nur den Vorsprung, sondern auch die Überlegenheit von USV Kaindor in dieser Begegnung.

Die restliche Spielzeit verlief ohne größere Aufregungen, da Kaindorf das Spielgeschehen kontrollierte und Weiz II sich resigniert zeigte. Die Heimmannschaft verwaltete den Vorsprung geschickt und ließ bis zum Schlusspfiff in der 91. Minute nichts mehr anbrennen.

Mit diesem Sieg festigte USV Kaindorf seine Position in der Tabelle und zeigte eine starke Teamleistung, die von taktischer Disziplin und effektiver Chancenverwertung geprägt war.

Der Sieg gegen SC BauerBikes Weiz II war ein Beweis für die Stärke und das Potenzial von USV Kaindorf, die mit Zuversicht in die kommenden Runden der Gebietsliga Ost gehen können - man hatte sich nach der letzten deutlichen Niederlage wieder stark auf dem Platz gezeigt. Mit dieser Leistung setzen sie ein klares Signal an ihre Mitbewerber in der Liga - man hat mit dem Abstieg in dieser Saison endgültig nichts zu tun.

So steht es um die beiden Teams

Kaindorf hält aktuell bei 26 Punkten und ist nun auf dem 10.Tabellenplatz. Das Team erreichte bisher acht Saisonsiege und kann für das nächste Jahr in der Gebietsliga planen. Die Reserve aus Weiz gewann gleich viele Spiele und ist auf dem 8. Platz gereiht.

Am Wochende spielt Weiz in Albersdorf - Kaindorf reist nach Naintsch.

Stimme zum Spiel

Jeton Syla - Trainer Kaindorf

"Wir haben wirklich gut gespielt, das Team hat eine Reaktion auf das 0:5 gezeigt und alles umgesetzt was wir uns vorgenommen haben. Mir gefiel auch, dass wir nach der Pause alles im Griff hatten und gezeigt haben, dass wir diese drei Punkte wollten. Vor der Pause hat mein Tormann toll gehalten und uns im Spiel gehalten - ich möchte niemanden ansonsten herausheben, das war eine gute mannschaftliche Leistung. Am Wochenende geht es nach Naintsch, das ist unser Angstgegner - ich kann mich nicht erinner wann dieses Spiel zuletzt gewonnen haben. Fünf Jahre ist das bestimmt her - da wird es Zeit, dass sich diese Statistik einmal ändert!"

Aufstellungen:

USV Holzbau-Shop Kaindorf: Anton Gissing (K), Mateusz Sebastian Swiader, Gergö Hahn, Krijon Alijaj, Antonius Auner, Balint Gecse, Karoly Bogyo, Matija Petrak, Daniel Wilfing, Benjamin Prenrecaj, Patrik Richardo Novak

Ersatzspieler: Philipp Narath, Hashim Halimi, Jan Ali Nazari, Florent Zymeri, Patrick Kaiser, Kevin Letonja

Trainer: Jeton Syla

Weiz: Kai - Lorenz Hierzer - Jeremiah Heuberger, Lukas Hirner, Lukas Schellnegger, Stephan Allemann, Peter Ebner - Nico Baranja, Fabio Hönneger - Shtendil Ahmeti, Stefan Harb (K), Andrew Ighoohwo Ucho

Ersatzspieler: Matthias Parz, Michael Purkarthofer, Paul Alexander Strobl, Bill Hofer

Trainer: Mario Schalk

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Kaindorf/H. : Weiz II - 3:0 (2:0)

51 Patrik Richardo Novak 3:0

26 Karoly Bogyo 2:0

22 Karoly Bogyo 1:0

