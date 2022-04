Kapfenstein schlägt Pertlstein/Fehring II

Details Sonntag, 10. April 2022 09:27

Erfolglos ging der Auswärtstermin der Zweitvertretung von Raiffeisen Pertlstein/Fehring bei SVU Kapfenstein über die Bühne. Pertlstein/Fehring II verlor das Match mit 2:4. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Kapfenstein die Nase vorn. Im Hinspiel hatte Pertlstein/Fe. das heimische Publikum beglückt und mit 6:1 gesiegt.

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Fabian Lindhout traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Raiffeisen Pertlstein/Fehring II musste den Treffer von Bali Gashi zum 1:1 hinnehmen (49.). Hrvoje Mlinaric stellte die Weichen für SVU Kapfenstein auf Sieg, als er in Minute 51 mit dem 2:1 zur Stelle war. Aus der Ruhe ließ sich Pertlstein/Fehring II nicht bringen. Jan Friesinger erzielte wenig später den Ausgleich (53.). Georg Liebmann brachte den Ball zum 3:2 zugunsten von Kapfenstein über die Linie (68.). Mit dem 4:2 sicherte Mlinaric dem Gastgeber nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (81.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug SVU Kapfenstein Pertlstein/Fe. 4:2.

Kapfenstein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SVU Kapfenstein findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die formschwache Abwehr, die bis dato 31 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Kapfenstein in dieser Saison.

Raiffeisen Pertlstein/Fehring II holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Pertlstein/Fehring II belegt momentan mit 17 Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 25:25 ausgeglichen. In den letzten Partien hatte Pertlstein/Fe. kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Raiffeisen Pertlstein/Fehring II verbuchte insgesamt vier Siege, fünf Remis und vier Niederlagen. SVU Kapfenstein bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten.

Kapfenstein stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei USV Raika Unterlamm vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Pertlstein/Fehring II SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen.

Gebietsliga Süd: SVU Kapfenstein – Raiffeisen Pertlstein/Fehring II, 4:2 (0:1)

