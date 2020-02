Liezen wirft für Klassenerhalt alles in die Waagschale

Details Donnerstag, 20. Februar 2020 11:26

Der SC Liezenbeendete die Hinrunde in der steirischen Landesliga auf dem letzten Tabellenplatz. Man konnte nur fünf Punkte holen und darf damit natürlich nicht zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Kicker Philipp Danner. Der Spieler stand uns für ein Interview zur Verfügung. Wir wollten von ihm wissen, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ob es Transfers geben wird. Außerdem wollten wir wissen, wie sich die Liezener auf die Rückrunde vorbereiten.

LIGAPORTAL: Die Herbstsaison ist Geschichte: Wie sieht dein Resümee aus? Was hat nicht gepasst?

Philipp Danner: "Mit der Punkteausbeute sind wir natürlich nicht zufrieden. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, wo der Großteil des Kaders die ersten Erfahrungen in der Landesliga machen konnte. Die Erfahrung fehlte uns dann auch in einigen Partien um mehr Punkte mitnehmen zu können."

LIGAPORTAL: Wie hast du die Winterpause verbracht? Was wird in der Vorbereitung passieren? Wird es ein Trainingslager geben?

Philipp Danner: "Die ersten Wochen der Winterpause habe ich viel Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden verbracht. Bevor ich mich dann mit einigen Teamkollegen beim Andletic Functional Training fitgehalten habe. Ende Februar werden wir ein Trainingslager in Maribor abhalten wo auch ein Testspiel gegen eine slowenische Mannschaft am Plan steht."

LIGAPORTAL: In wie weit werden euch die Neuzugänge helfen?

Philipp Danner: "Durch die Transfers haben wir eine sehr gute Kaderbreite und der Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft hat sich um einiges erhöht, wovon denke ich alle Spieler im Team profitieren werden. Hinzugekommen sind auch einige Spieler die vor allem mit ihrer Erfahrung unserem jungen Team weiterhelfen werden."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde aus?

Philipp Danner: "Wir befinden uns in einer schwierigen Lage, werden aber alles in die Waagschale werfen um unser Ziel zu erreichen und auch nächste Saison in der Landesliga vertreten zu sein."

