SC Liezen will Relegation hinter sich lassen

Der SC Liezen beendete die abgelaufene Saison in der Landesliga auf dem 14. Tabellenplatz. Damit rettete man sich in die Relegation, wo man schließlich erst im Elfmeterschießen eine Entscheidung im Fight gegen die Kapfenberg Amateure herbeiführen konnte. Unfassbar, wie die Liezener die Saison beendeten. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Sektionsleiter Christian Stangl. Er beantwortete uns Fragen zur Vorbereitung, zu Transfers und zu den Zielen für die neue Saison.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Christian Stangl: "Unser Ziel in der letzten Saison war es, in der Liga drinnen zu bleiben und somit haben wir unser Ziel erreicht. Wir wussten von Anfang an, dass es eng wird und nachdem wir die gesamte Saison über ständig mit Ausfällen konfrontiert waren, bin ich überglücklich, dass wir es am Ende geschafft haben. Die Jungs haben trotz aller

Rückschläge nie aufgehört an unseren Ligaverbleib zu glauben, das rechne ich Ihnen hoch an!"

LIGAPORTAL: Gab es besondere Momente?

Christian Stangl: "Defintiv! Es gab mehrere. Um die 2 positivsten herauszupicken, bleibt sicher das Saisonfinale ewig in Erinnerung. Für mich war das 0:0 im letzten Heimspiel der Saison schon besonders, weil wir den Tabellenführer einen Punkt abluchsen konnten, der uns am Ende die Relegation sicherte. Das war vielen unmittelbar nach Spielende schon bewusst.

Und dann natürlich das Relegationsspiel, das an Emotionen und Spannung nicht zu überbieten war. 10 Elfmeter Schützen in einem Relegationsspiel wird es wohl so schnell nicht mehr geben und die Art und Weise wie vor allem unsere jungen Spieler die Elfmeter in dieser Drucksituation verwertet haben, war unfassbar. Keiner der Anwesenden wird diesen Abend je vergessen."

LIGAPORTAL: Wie schaut die Vorbereitung aus?

Christian Stangl: "Generell ist die Sommervorbereitung eher immer etwas kürzer. Heuer aber besonders, da wir den Spielern, nach der geschafften Relegation auch die nötige Pause geben wollten. Der eine oder andere ist auch arbeitsbedingt erst jetzt in den Urlaub gefahren. Die Meisterschaftsvorbereitung könnte besser laufen, aber es geht denke ich auch anderen Teams so. Sportlich schaut das ganze aber schon ganz gut aus. Die Tests zeigen bereits, dass

wir uns qualitativ auf vielen Positionen verbessert haben. Jetzt gilt es noch eine Einheit aus der Mannschaft zu formen und die Abstimmungen im Spiel zu verbessern. Da haben wir noch Luft, aber das werden wir bis zur Meisterschaft hinbekommen."

LIGAPORTAL: Was passiert abseits des Platzes bzw. wie hast du die Pause verbracht?

Christian Stangl: "Die Pause war wie gesagt sehr kurz und durch die dann doch etwas umfangreicheren Transfers auch intensiver als geplant. Aber wir sind mit dem aktuellen

Kader sehr zufrieden."

LIGAPORTAL: Auf welchen Positionen wird man sich verändern?

Christian Stangl: "Wir mussten aufgrund der Abgänge von Mateo Danis, Hofer Alex, Kenan Ijlazovic und Mateo Cosic in der Abwehr reagieren, das haben wir sehr gut hinbekommen. Mit zwei Spielern vom Landesligameister DSV Leoben (Cipric und Dancevic), haben wir hier an Qualität zugelegt. Zudem wurde mit Martin Kammerhuber ein erfahrener Spieler aus der OÖ Liga geholt. Sie geben uns Stabiltät und Möglichkeiten nach vorne. Im Mittelfeld sind wir schon gut aufgestellt, freuen uns alle auf die Rückkehr von Presul Domi. Unser Kapitän fiel ja letztes Jahr nach 3 Toren in den ersten 2 Spielen leider mit Kreuzbandriss aus und nun steht das Comeback schon vor der Tür. Zusätzlich wurden 2 junge Rottenmanner Talente geholt, die bereits Landesligaerfahrung haben. Senad Buljubasic (17) und Kevin Josipovic (19) haben viel Potenzial und sollen das bei uns zur Entfaltung bringen. Mit Alem Murica kommt unser zweiter Keeper retour vom WSV Liezen, der alle Anlagen hat um eines Tages fix im Tor zu stehen. Mit Romario Cejak und Mitar Trifkovic wurden noch 2 Legionäre geholt, die unseren Kader weiter verstärken sollen. Wir haben sicher an Qualität zugelegt und haben eine Breite im Kader, die uns in der Saison helfen wird."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Christian Stangl: "Unser Ziel ist heuer mit dem Abstieg nichts zu haben und persönlich möchte ich die beste SC Saison der letzten 7 Jahre erreichen. Klingt jetzt besonders ambitioniert,

bedeutet aber in unserem Fall nichts anderes, als besser wie Rang 12 zu sein. Wir müssen sehen, dass wir gut in die Saison reinkommen, was bei unserem Auftaktprogramm

alles andere als einfach ist. Wir haben in den ersten 6 Runden, aus meiner Sicht schon alle Titelfavoriten als Gegner. Dazu zählen für mich Mettersdorf, Voitsberg, Lafnitz Amateure.

Aber über die 15 Runden erwarte ich mir schon, dass wir uns in Richtung Mittelfeld orientieren und das ist mit ein bisschen Glück auch absolut drinnen, davon bin ich überzeugt."

LIGAPORTAL: Wird das Titelrennen wieder so spannend wie vergangene Saison?

Christian Stangl: "Also das letzte Jahr zu steigern, wird nicht einfach. Mit einem direkten Finale in der letzten Runde, in dem es um alles geht. Auslosungstechnisch wäre es sogar möglich,

Lafnitz Amateure und Voitsberg treffen in der 30. Runde aufeinander. Für mich zählen diese 2 und Mettersdorf zum Favoritenkreis. Ich persönlich würde es dem ASK Voitsberg wünschen,

da sie 2 mal mit dem Coronaabbruch Pech hatten und letzte Saison haarscharf das Ziel nicht erreicht haben."

LIGAPORTAL: Dieses Mal wohl keine Relegation, oder?

Christian Stangl: "Grundsätzlich spricht nicht viel gegen ein Spiel mit 1200 Zusehern, jede Menge Kantinenumsatz und ein glückliches Ende für uns. Aber natürlich wollen wir heuer den nächsten Schritt machen und uns von hinten wegbewegen. Wir befinden uns jetzt in der 3. Saison (2 Halbe und 1 Ganze) seit Harald Lemmerer und ich die Verantwortung beim Verein übernommen haben. Die wichtigsten Themen im Verein (Stadion, Infrastruktur, Kinder &Jugendausbildung) wurden bereits stark verbessert und freuen uns auf eine Saison mit 10 Kinder- und Jugendteams. Unsere 2. Mannschaft wird heuer in der 1. Klasse vorne mitspielen, nachdem wir im letzten Jahr mit unserer U17 dort spielten und bereits den 4. Platz erreichten haben. Nun soll auch mit der Landesliga Mannschaft 1-2 Schritte nach vorne gemacht werden. Ich bin zuversichtlich, dass uns das auch gelingen wird."