Fürstenfeld forciert eingeschlagenen Weg

Der FSK Fürstenfeld beendete die Hinrunde in der Landesliga Steiermark auf dem neunten Tabellenplatz. 40 Punkte standen am Ende zu Buche. Ob man damit zufrieden ist? LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit dem Trainer der Fürstenfelder, mit Sascha Stocker. Er stand uns für ein Interview zur Verfügung. Wir sprachen mit ihm über die abgelaufene Saison, die Vorbereitung auf die neue und über die Ziele.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der Saison zufrieden?

Sascha Stocker: "Da ich erst im Winter übernommen habe, kann und will ich nur die Rückrunde beurteilen. Diese war recht durchwachsen. In den Heimspielen wurden wir unseren eigenen Erwartungen gerecht, die Auswärtsspiele liefen ergebnistechnisch nicht nach Wunsch. Die Rückrunde stand ganz im Zeichen des Umbruchs, es ging vor allem darum, strukturell im Verein etwas zu verändern und die zweite Kampfmannschaft in der Unterliga zu halten. Das ist uns in Summe ganz gut geglückt."

LIGAPORTAL: Gab es besondere Momente?

Sascha Stocker: "Für mich persönlich war die Rückkehr zu meinem Heimatverein an sich schon etwas sehr Besonderes. Das Wiedersehen mit alten Freunden und auch der Abschied von verdienten Leistungsträgern am Ende der Saison waren sehr schöne, emotionale Momente. In Erinnerung geblieben sind vor allem der 4:1 Heimsieg gegen den ASK Voitsberg und der 1:0 Sieg gegen Lebring. Letzterer ist stellvertretend für den Weg mit jungen Spielern, den wir einschlagen möchten, da aufgrund von großen Verletzungsproblemen insgesamt sechs Spieler der KM II im Einsatz waren. Ein Highlight war auch der erfolgreich Kampf um den Klassenerhalt der KM II, bei dem Kapitän Andi Glaser als echter Leader vorangegangen ist und die Zweier zum Klassenerhalt geschossen hat. Abgerundet wurde die Saison mit einem 4:0 Derbysieg gegen Ilz, bei dem Youngster Niklas Fasch sein erstes Landesligator erzielte. Alles in allem eine sehr bewegende Saison mit vielen schönen Momenten."

LIGAPORTAL: Was passiert abseits des Platzes bzw. wie hast du die Pause verbracht?

Sascha Stocker: "Abseits des Platzes ist diese Saison recht viel passiert beim FSK. Das Trainerteam sowie die Vereinsführung bastelten von Jänner weg am Umbruch. Eine wichtige, sehr prägende Spielergeneration des SK Fürstenfeld hat ein fortgeschrittenes Alter erreicht, da mussten wir die Weichen für die Zukunft stellen und uns auch als Verein insgesamt neu positionieren. Der Klub steht für Regionalität, Kameradschaft und bestmögliche Entwicklung junger Spieler und an diesen Säulen haben wir unser Transferprogramm ausgerichtet. Mit insgesamt 17 Neuzugängen (vier davon aus dem eigenen Nachwuchs) und 14 Abgängen ist es wohl die bisher intensivste Transferperiode des Vereins gewesen. Es ist uns, denk ich, ganz gut gelungen, den Kader mit vielen jungen Talenten zu bestücken und gleichzeitig wichtige Führungsspieler zu halten bzw. dazu zu verpflichten."

LIGAPORTAL: Wie schaut die Vorbereitung aus?

Sascha Stocker: "Wie schon erwähnt, haben wir strukturell bereits einiges umgestellt und möchten den jungen Spielern ein bestmögliches Umfeld für ihre persönliche Entwicklung bieten. So kommt es, dass für KM I und KM II einen gemeinsamen Kader mit 40 Spielern gibt. Beide Kampfmannschaften verfolgen eine einheitliche Spielidee, welche zweimal in der Woche mittels Videoanalyse verfeinert wird. Im Training stehen quasi beide Kampfmannschaften gemeinsam am Platz. Es wird parallel (erforderlichenfalls auf zwei Spielfeldern) trainiert und bis zu 8 Coaches stehen gleichzeitig am Platz und fördern die Entwicklung unserer Spieler. Es macht wirklich Spaß, mit so vielen hungrigen Spielern und einem super aufgestellten Trainerteam zu arbeiten. Zudem sind die Plätze in einem ausgezeichneten Zustand und das I-Tüpfelchen sind für mich die Spurmarkierungen auf dem Trainingsplatz, die ich sonst nur aus dem Profibereich kenne."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Sascha Stocker: "Wie sehen die Ziele für die kommende Saison aus? Es fällt mir aufgrund des großen Umbruchs sehr schwer, unsere Mannschaft einzuschätzen. Das Hauptziel ist die kontinuierliche Weiterentwicklung, diese kann ich nicht an einem Tabellenplatz festmachen. Es wäre aber schön, wenn wir uns gegenüber der Vorsaison tabellarisch verbessern könnten. Mittel- und langfristig möchten wir jene Leistungsträger entwickeln, die unsere "goldene Spielergeneration" nach und nach ablösen und sicherstellen, dass Fürstenfeld als Landesliga-Dino die Liga hält bzw. wenn dann nur nach oben hin verlässt."

LIGAPORTAL: Wer wird Weltmeister?

Sascha Stocker: "Ich rechne mit einer kleinen Überraschung - einem Nicht-Europäer. Vielleicht Brasilien oder Argentinien."

LIGAPORTAL: Was gefällt dir besonders an der Ligaportal-App?

Sascha Stocker: "Unglaubliche Entwicklung, für mich unverzichtbar!"

LIGAPORTAL: Wie wird sich das Titelrennen in der neuen Saison entwickeln?

Sascha Stocker: "Ganz schwer einzuschätzen für mich. Topfavorit wird Voitsberg sein. Ich glaube, dass Mettersdorf, Lebring und Gamlitz eine gute Rolle spielen werden und schätze die Lafnitz Amateure auch stark ein."