Bei Horror-Zusammenprall: Liezens Cekaj zog sich doch innere Verletzungen zu - inzwischen OP

Es waren schlimme Bilder am Freitag in der 70. Spielminute, als Romario Cekaj im Spiel zwischen Liezen Bruck in der steirischen Landesliga zu Boden ging. Der Leistungsträger musste mit dem Hubschrauber ins Spital Rottenmann gebracht werden - er war schon beim Eintreffen des Hubschraubers stabil. Nun musste er sich aber trotzdem eine Operation unterziehen.

Cekaj musste sich am Sonntag einer Operation unterziehen, da er doch weitere Innere Verletzungen beim Horror-Zusammenprall erlitten hat. Sein Zustand ist aber stabil und er wird die nächsten Tage weiterhin im LKH Rottenmann bleiben. Die Liezener im Originalwortlaut und einem Danke an alle Beteiligten: "Der SC Liezen möchte sich an dieser Stelle sehr herzlich bei allen Einsatzkräften für die sehr gut funktionierende Rettungskette bedanken. Nur 12 Minuten nach dem Zusammenstoß war die Rettung bereits bei Romario am Platz und der Notarzt hob bereits 35 Minuten nach dem Zusammenstoß mit Romario ab.