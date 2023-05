Nach Horror-Zusammenstoß: Karriereende für Gnas-Kicker

Details Donnerstag, 11. Mai 2023 13:09

Spieler und Fans haben die Szenen vom Dienstagsspiel zwischen Ilz und Gnas noch vor Augen: Heiko Wohlmuth erlitt nach einem Zweikampf im Mittelfeld einen offenen Beinbruch und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Dem Kicker geht es den Umständen entsprechend gut, die Verletzung hat aber bittere Konsequenzen. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Wohlmuth zog sich beim Zweikampf mit Michael Kuwall einen offenen Waden- und Schienbeinbruch zu. Nach bangen Minuten inklusive Rettungseinsatz wurde der Notfallhubschrauber angefordert. Das Spiel wurde unterbrochen. Der 33-Jährige wurde noch vom Platz mit dem Hubschrauber direkt ins Krankenhaus geflogen, wo er sofort operiert wurde. Inzwischen befindet er sich auf der Normalstation und - wie Andreas Zach, sportlicher Leiter der Gnaser, erzählt - hat bereits eine Nachricht in die Gnaser Whatsapp-Gruppe abgesetzt. "Ich kann nur noch einmal betonen, dass es eine wirklich sehr unglückliche Situation war, die man natürlich nicht erleben will auf dem Fußballplatz. Ich bedanke mich allen Beteiligten für das richtige Reagieren", so Zach, der auch das Schiedsrichterteam lobt. "Auch der Schiedsrichter hat das sehr gut gemacht. Letztlich sind beide Vereine abgetreten. Wie das Spiel gewertet wird, wird am Dienstag entschieden, wenn der Verband tagt", so Zach weiter. Das Spiel wurde beim Stand von 1:0 für die Ilzer unterbrochen.

Tragisch: Für Heiko Wohlmuth bedeutet die schwere Verletzung das Karriereende. "Er hat bereits angekündigt, im Sommer aufzuhören. Vielleicht hätte er noch eine Saison angehängt, jetzt wurde ihm die Entscheidung aber abgenommen", bedauert Zach.

Am Freitag geht es in der Landesliga bereits weiter. Gnas trifft auf Leader Voitsberg. "Für die Spieler ist das keine einfache Situation. Die Burschen haben die Szene noch vor Augen. Manche haben das Geräusch vom Zusammenprall noch in den Ohren. Unser Auftrag ist es dementsprechend, die Mannschaft auf dieses Spiel mental vorzubereiten. Das wird uns gelingen. Es ist aber für alle klar, dass wir für Heiko Wohlmuth spielen und das bestmögliche Ergebnis herausholen", so Zach.

Foto-Copyright: Alois Niederl/USV GNas

