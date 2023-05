Ilz gegen Gnas nach Hubschraubereinsatz abgebrochen: Offener Beinbruch?

Details Dienstag, 09. Mai 2023 21:32

Am Dienstagabend kam es im Rahmen der 25. Runde in der Landesliga zum Duell zwischen Ilzer SV und dem USV Gnas. Das Spiel wurde letztlich abgebrochen, nachdem sich ein Spieler schwer verletzt hatte. Es musste sogar der Hubschrauber kommen. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Im ersten Durchgang sind die Ilzer das bessere Team. Man findet auch die eine oder andere Torgelegenheit vor, kann aus den Möglichkeiten aber vorerst kein Tor machen. Das ändert sich, denn in der 33. Minute steht es 1:0 für die Ilzer. Zan Nikolic überwindet Michael Sammer im Tor der Gnaser, der noch einige weitere Male rettend eingreifen muss. Mit dem 1:0 geht es dann auch in die Pause.

Im zweiten Durchgang schalten die Gnaser einen Gang höher und setzen den Gegner ihrerseits unter Druck. Der Ball will aber nicht über die Bühne. Dann die 77. Minute und der Fußball wird zur Nebensache. Im Mittelfeld kommt es zu einem harten Zweikampf zwischen Ilz-Kicker Michael Kuwall und Gnas-Spieler Heiko Wohlmuth. Die Aktion ist so hart, dass Wohlmuth minutenlang verletzt am Boden liegen bleibt und sofort die Rettung gerufen wird. Wohlmuth dürfte sich einen offenen Beinbruch zugezogen haben. In weiterer Folge wurde auch der Hubschrauber angefordert, woraufhin der Schiedsrichter das Spiel abbrach.

Stimme zum Spiel:

Andreas Zach (Sportlicher Leiter Gnas):

"Wir sind alle sehr geschockt. Man darf hier niemandem einenVorwurf machen. Das war eine sehr unglückliche Situation. Der Sport wird da völlig unwichtig."

Foto-Copyright: Alois Niederl/USV GNas

