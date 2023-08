Gnas gewinnt in Pircha und steigt im Cup auf !

Puntigam wird eingewechselt und dreht das Spiel

Mit Wiederbeginn kam Gabriel Puntigam für den etwas glücklosen Johannes Unegg und dieser Wechsel zeigte den Weg zum Erfolg. Bei Pircha wurde Keeper Sitar ausgewechselt und für ihn kam Zan Verdev in den Kasten und der zeigte gleich mehrfach seine Klasse. Beide Keeper der Gastgeber zeigten eine ausgezeichnete Leistung.

Gnas erhöhte den Druck nun minütlich - in der 64.Minute fiel dann der verdiente Ausgleich. Erneut eine Flanke über rechts, Puntigam stand goldrichtig und traf zum 1:1. In der Folge gab es einige weitere Corner für die Gäste, Pircha war nun gehörig unter Druck. Es dauerte jedoch bis zur 84.Minute, ehe der Favorit die Führung erzielen konnte. Puntigam zog von links ab und wie - unhaltbar ins lange Eck. Gute Einwechslung nennt ma so etwas.

Jetzt hatte der Landesligist endgültig alles im Griff. Nur drei Minuten später war der Endstand von 1:3 hergestellt. Hierzer über die rechte Seite, flach ins lange Eck - besser kann man es kaum machen. Somit war der Favorit aufgestiegen, aber es war ein hartes Stück Arbeit. Pircha wehrte sich tapfer, Gnas glaubte immer an sich. So sahen die 200 Zuschauer ein hochklassiges, umkämpftes und unterhaltsames Spiel.

Damit spielt der USV Gnas in der 3. Runde, voraussichtlich am 14. August daheim gegen den Regionalligaverein TUS Bad Gleichenberg, der heute den Unterliga-Ost Verein Rohrbach mit 4:0 besiegte.

Stimmen zum Spiel

Mario Paar - Trainer SV Pircha

"Der Gegner ist zwei Ligen über uns. Da haben wir gut dagegen gehalten. Am Ende haben sie gewonnen und das war auch verdient. Wir konzentrieren uns auf die Meisterschaft und freuen uns auf den Saisonstart."

Simon Opferkuch - Co Trainer Gnas

"Der Gegner hat wirklich sehr ordentlich gespielt. Für unser Team spricht, dass wir absolut focussiert und konzentriert weitergespielt haben nachdem wir in Rückstand lagen. Das war eine gute Erfahrung für einige junge Spieler, dass man sich aus so einer Situation holen kann. Schön auch, dass so viele Fans aus Gnas hier auf der Tribüne sind!"

Aufstellungen:

USV BT-GROUP Pircha: David Sitar - Philipp Pichler, Patrick Gomboc, Benjamin Smajic, Florian Maurer (K), Nik Cater - Ing. Christian Almer, Ing. Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) Dominik Krenn, Teo Razpotnik - Thomas Kollmann, Angelo Skof



Ersatzspieler: Zan Verdev, Lorenz Gumpold, Martin Kupfner, Abdelaziz Darouich, Benjamin Hadzic, Paul Sattler, MSc David Hofer , MSc, Moritz Haberhofer



Trainer: Mario Paar