SC Bruck - Auf Umbruch soll großer Angriff folgen

Details Sonntag, 17. Dezember 2023 22:34

Der SC Bruck an der Mur beendete die Hinrunde in der steirischen Landesliga auf dem bärenstarken zwölften Tabellenplatz. Die Murstädter fuhren 18 Punkte ein. Damit dürfte man wohl nicht unzufrieden sein, immerhin ging der Verein runderneuert in die Saison. LIGAPORTAL sprach nun mit dem sportlichen Leiter Philipp Gröblinger.

Tomic war einer der Leistungsträger im Herbst

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Philipp Gröblinger: "Wir haben im Sommer einen großen Umbruch gehabt. (10 Abgänge, 8 Zugänge) Da war uns bewusst, dass es im Herbst sicher nicht gleich perfekt läuft. Aber wir waren bis auf 1 Spiel in jedem Spiel ebenbürtig wenn nicht sogar besser! Unsere Defensive hat sich gegenüber den Vorjahren deutlich verbessert, unser Problem im Herbst war die sonst so starke Offensive. Aber wir wissen woran wir arbeiten müssen und werden im Frühjahr voll angreifen!"

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Philipp Gröblinger: "Die Höhepunkte waren eigentlich fast in jedem Spiel dabei. Dass wir Gegner teilweise so beherrscht haben, war auch für uns überraschend, aber das zeigt auch, dass die Mischung aus Mannschaft und Trainerteam hervorragend ist. Aber das hat das Spiel gegen Köflach (damals Tabellenführer ohne Punkteverlust) deutlich gezeigt. Und genau da wollen wir im Frühjahr anknüpfen."

LIGAPORTAL: Wie sehr genießt du die Winterpause?

Philipp Gröblinger: "Die Winterpause ist für mich und meinen Stellvertreter Andi Ebner nicht so ruhig, was aber auch gut so ist. Dafür sind wir da. Es gibt einiges zu tun, vor allem im Hinblick auf eventuelle Verstärkungen."

LIGAPORTAL: Wie hält sich die Mannschaft fit?

Philipp Gröblinger: "Die Mannschaft hat von unserem Trainerteam ein Heimprogramm bekommen! Das werden die Jungs alle umsetzen, damit wir am 11. Jänner gleich ordentlich in die Vorbereitung starten können!"

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Philipp Gröblinger: "Unser Saisonziel bleibt unverändert. Ein Mittelfeld-Platz, und den werden wir uns im Frühjahr auch holen"

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Philipp Gröblinger: "Ligaportal ist eine super Sache und für den Amateurfußball enorm wichtig. An alle Beteiligten ein großes Lob."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Klassenerhalt bzw. Meistertitel?

Philipp Gröblinger: "Wie viele Punkte braucht es heuer für den Meistertitel bzw. Klassenerhalt? Das ist eine gute Frage. Für den Klassenerhalt denke ich dass man durch die Ausgeglichenheit der Liga sicher um die 35 bis 38 Punkte benötigen wird, noch dazu weil man ja nicht weiß, was sich in den oberen Ligen abspielt. Für den Meistertitel wird es um die 60 Punkte brauchen, wobei ich denke dass das Rennen um den Meistertitel erst in den letzten 2 Runden entschieden wird."

LIGAPORTAL: Wie sieht es mit Neuzugängen aus?

Philipp Gröblinger: "Neuzugang haben wir Stand heute noch keinen. Aber wir sind an ein bis zwei hochkarätigen Spielern dran. Unser Fokus liegt nach wie vor auf den Spielern aus unserer Region. Wir wollen den Spielern, die den Profi-Weg nicht einschlagen, eine Möglichkeit bieten, im Amateurfußball in der höchsten Liga der Steiermark zu spielen! Diesen Weg haben wir im Sommer eingeschlagen, und den gehen wir auch weiter, den damit sind wir bisher sehr gut gefahren."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.