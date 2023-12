Back to the roots: Böcksteiner kehrt heim nach Lebring

Details Donnerstag, 21. Dezember 2023 18:25

Die Spatzen pfiffen es bereits seit Wochen von den Dächern - auch wenn es der FC Gleisdorf bis zum Schluss geheim zu halten versuchte - Thomas Böcksteiner kehrt zum SV Tiba Raiba Gady Lebring zurück. 20 Jahre war er als Spieler, Trainer und Funktionär für den Traditionsverein tätig, nun ist er wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Er bekleidet ab sofort das Amt des Sportdirektors und ist für sämtliche sportlichen Belange - Kampfmannschaft und Nachwuchs verantwortlich.

Thomas Böcksteiner wird Sportdirektor beim SV Lebring

Nach zwei Jahren verlässt er den FC Gleisdorf - der Ruf aus Lebring war dann doch zu verlockend verlockend. Als Sportdirektor soll er den ohnehin gut aufgestellten Verein weiter professionalisieren und optimieren. Das Ziel ist es, langfristig die Nummer 1 in der Südsteiermark zu werden und Lebring als Marke zu etablieren. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Trainer (seit 30 Jahren und seiner Ausbildung als Profi-Lizenz-Trainer) und Sportfunktionär (Akademieleitung GAK und AKA Stmk-Sturm) sowie seiner Ausbildung zum Sportmanager soll in Lebring Schritt für Schritt, weit über das Sportliche hinaus, etwas Besonderes entstehen. Hannes Steiner, der bisher die Funktion des Sportlichen Leiters ausübte, tritt in die zweite Reihe zurück und kümmert sich zukünft vermehrt um die Wirtschaftsangelegenheit.

Statements aus Lebring:

Hannes Steiner, Verantwortlicher für den Bereich Wirtschaft:

"Ich finde es eine tolle Geschichte, dass Thomas das angegangen ist. Die Idee ist von mir und hat sofort positiven Anklang bei allen beteiligten gefunden. Aufgrund seiner guten Kontakte, seiner Kompetenz und seines Netzwerkes wird er den Verein mit Sicherheit auf das nächste Level heben."

Thomas Böcksteiner, Neo-Sportdirektor:

zum FC Gleisdorf...

„Der Abschied fällt mir schwer, da der Verein mir viel bedeutet und es nicht mein Plan war, im Winter etwas anderes zu machen. Die Mannschaft und viele Leute im Verein sind mir ans Herz gewachsen.“

zum SV Lebring...

"Der SV Lebring hat hohes Potential. Ich sehe dort viele Gestaltungsmöglichkeiten. Der Verein ist jetzt schon super aufgestellt, wir werden uns aber in allen Belangen noch weiter verbessern. Damit ist aber nicht nur der Kader gemeint."

Word Rap mit Thomas Böcksteiner:

Dein denkwürdigstes Spiel oder dein wichtigstes Tor?

"Damals in St. Marein bei Graz, wie wir mit Lebring in die Landesliga aufgestiegen ist."

Welcher Moment hat deine Karriere geprägt?

"Das ist sehr schwer, das waren viele. Ein Moment war dann doch besonders, das war der österreichische Meistertitel mit der GAK-U15-Akademie."

Deine Lieblingsspeise?

"Wiener Schnitzel"

Dein Lieblingsgetränk?

"Ein Glas Weißwein aus der Südsteiermark"

Dein Lieblingsverein?

"Der SV Lebring - das ist meine Heimat.

Dein Lieblingsspieler?

"Robert Baggio"

Was magst du überhaupt nicht?

"Unehrlichkeit und Unordnung"

Was magst du ganz besonders?

"Meine Familie"

Gibt es spezielle Ziele, die du in deiner Karriere noch erreichen möchtest?

"Gestaltungsmöglichkeiten im Fußball, da ist man leider oft eingeschränkt, da das System Fußball nicht viel zulässt. Auch ein Auslandsabenteuer im Fußball würde mich reizen."

Was hälts du von der Super League?

"Nichts, da werden die Reichen noch reicher und die Kluft noch größer."

by René Dretnik

Fotos: RIPU Sportfotos uns SV Lebring