FC Schladming holt Stürmer mit 521 (!) Toren auf Habenseite

Details Sonntag, 28. Januar 2024 20:58

Marijan "Bozo" Blazevic ist einer der Torjäger im steirischen Amateurfußball schlechthin. Egal wo er seine Fußballschuhe schnürte, er traf, und das am laufenden Band. Zuletzt kickte er in der steirischen Unterliga Nord A beim SV Stainach-Grimming. Jetzt versucht er - im Alter von 39 Jahren - tatsächlich in der steirischen Landesliga noch einmal sein Glück.

Blazevic hier noch im Dress von SC Liezen

Der FC Schladming sicherte sich die Dienste des Mittelstürmers, der in seiner Karriere bisher unglaubliche 521 Tore erzielt hat. Blazevic soll der Offensive der Ennstaler weitere Optionen ermöglichen. Man darf gespannt sein, wie Blazevic sich in der Steirerliga einfindet.

Foto: RIPU Sportfotos