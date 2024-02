SK Fürstenfeld verpflichtet Duo von Zweitligist SV Lafnitz

Details Sonntag, 11. Februar 2024 14:54

Der SK Fürstenfeld hat eine durchaus beachtliche Hinrunde in der steirischen Landesliga hinter sich. Man überwintert auf Platz 5. Dennoch hat man sich an drei Positionen verstärkt. Man wurde sogar in der 2. Liga beim SV Lafnitz fündig. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Edin Mujkanovic spielte zuletzt beim SV Lafnitz

Die Fürstenfelder sicherten sich die Dienste von Elias Neubauer und Edin Mujkanovic vom SV Lafnitz aus der ADMIRAL 2. Liga. Außerdem wechselt Anes Mujkanovic vom ESK Graz in die Thermenhauptstadt. Sowohl der 21-jährige Neubauer als auch der 22-jährige Mujkanovic sind im Mittelfeld einsetzbar. Anes Mujkanovic ist Offensivspieler.

