Ordentlich aufgemöbelt: Mettersdorfer Transfers versprechen einiges!

Bis zum Sommer 2011 war der USV Mettersdorf entweder in der untersten Spielklasse oder in der Gebietsliga Süd mit von der Partie. Mit dem Aufstieg in die Unterliga Süd wurde dann aber eine Blockade gelöst. Denn fortan geht es mit den Mettersdorfern kontinuierlich nach oben. In den vier Jahren in der Oberliga Süd/Ost hat es sich schon abgezeichnet, dass der erstmalige Sprung in die Landesliga nicht mehr lange auf sich warten lässt. In der Spielzeit 16/17 war es dann soweit. Das Ticket für die steirische Eliteliga wurde gelöst. Gegenwärtig befindet sich Mettersdorf dort in der vierten Saison. Das Ziel, das man sich nach der sehr präsenten Herbstrunde gesetzt hat, lautet Meistertitel bzw. Aufstieg in die Regionalliga Mitte. Den Kurs den die Truppe von Thomas Hack aufgenommen hat, ist schon einmal ein sehr vielversprechender. Befindet man sich doch punktegleich mit Herbstmeister Voitsberg, am 2. Tabellenplatz. Demzufolge ist im Frühjahr alles angerichtet für einen megaspannenden Titelkampf.

Von Luka Kiric, der vom GAK 1902 kommt, darf man durchaus erwarten, dass er die Landesliga so richtig aufmischt.

Es wurde stark nachgerüstet

In Mettersdorf will man es wahrlich wissen. Denn zum Offensiv-Duo Marko Guja/Gregor Furek kommen noch hochkarätige Neuverpflichtungen hinzu. Da wird sich die Konkurrenz wohl warm anziehen müssen, will man den Mettersdorfern die Stirn bieten. Vom GAK 1902 kommt der 25-jährige Slowene Luka Kiric. Er wird noch zusätzlich auf der linken Seite das Spiel nach vorne forchieren. Weiters haben zwei Spieler aus der Regionalliga-Mitte den Weg zu Mettersdorf gefunden. Der 20-jährige Florian Weissenbrunner und der 21-jährige Kroate Petar Paric (beide zuletzt Kalsdorf), werden das Angriffsspiel noch um einiges unberechenbarer machen. Auch neu beim Club ist der 19-jährige Christoph Waltl, der zuletzt beim Oberligisten in Großklein im Einsatz war.

Testspiele:

Sturm Amateure - Mettersdorf 5:2 (1:2)

Tore: Krienzer 2, Urdl 2, Stückler bzw. L. Stadler, Guja

Gleisdorf - Mettersdorf

Samstag, 25. Jänner, 12:00 Uhr (in Pachern)

